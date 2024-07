Domniemany romans Agnieszki Kaczorowskiej i Łukasza Kadziewicza, to w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" jeden z gorętszych tematów. Para bardzo dobrze sobie radzi w tanecznym show Polsatu, i to pomimo sporej różnicy wzrostu. Jednak nie to jest głównym tematem informacji na ich temat.

Najpierw Agnieszka Kaczorowska nie wytrzymała i powiedziała co sądzi o plotkach na temat ich romansu, teraz Łukasz Kadziewicz postanowił skomentować sprawę.

To, co się wydarzyło, jest żenujące. Życzylibyśmy sobie, aby pisano, że słabo tańczę albo jestem grubiańskim chamem. Ale teksty, w których pisze się kłamstwa na mój temat, są bolesne. (...) Jestem w szoku, jak portale o istnieniu których nie miałem pojęcia, mogą uprzykrzać życie. Mam żonę, dziecko, rodziców. Mam też wspólników, którzy zainwestowali pieniądze w pewien projekt. To godzi w mój i w ich wizerunek - mówi Kadziewicz w wywiadzie dla Tele Tygodnia.

Siatkarz podkreśla, że wolny czas spędza tylko z żoną, córką i rodzicami, i nic się w jego życiu rodzinnym nie zmieniło. A Agnieszka Kaczorowska liczy na to, że Kadziewicz dzięki niej i programowi przeżyje przygodę życia.

Agnieszka Kaczorowska i Łukasz Kadziewicz w siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami":

Agnieszka Kaczorowska i Łukasz Kadziewicz wykonują akrobacje w jednym z odcinków Tańca z Gwiazdami:

Agnieszka Kaczorowska i Łukasz Kadziewicz cieszą się z przejścia do następnego etapu Tańca z gwiazdami

No Kadziu, zatańczyłeś dziś rewelacyjnie ! Ciężka praca się opłaca ! ???????????? Dumna wymyślam nowe show ???? Dziękujemy Wam bardzo mocno za wszystkie głosy, to dzięki Wam jesteśmy dalej i możemy kontynuować taneczną przygodę. DZIĘKUUUUJEMY!???????????? #para10 A photo posted by Agnieszka Kaczorowska (@agakaczor) on Oct 23, 2015 at 4:08pm PDT