Informacja, że Damian Kordas wygrał Masterchefa pojawiła się w Wikipedii, kiedy w telewizji dopiero zaczął się wielki finał! Kiedy w programie Damian Kordas walczył z Adamem Kozaneckim - w Wikipedii można już było przeczytać, że zwycięzcą jest Damian! To jego wybrali Magda Gessler, Anna Starmach i Michel Moran. Zwycięzca dostał 100 tys. zł i wyda własną książkę kucharską!

To kolejna wpadka w MasterChefie! Tydzień temu w półfinale, internauci poznali nazwiska finalistów, zanim zostały oficjalnie ogłoszone w programie. Jest to możliwe dlatego, że finał nagrywany jest kilka miesięcy przed emisją programu. Utrzymanie zwycięzcy w tajemnicy wydaje się wręcz niemożliwe... Wpadki przy "MasterChefie" powoli stają się już tradycją. Rok temu, zwycięzcę programu można było poznać na tydzień przed finałem w telewizji. A wszystko za sprawą książki zwyciężczyni Dominiki Wójciak, która pojawiła się Empiku, przed ogłoszeniem wyników show.

Kim jest Damian Kordas?

22-letni Damian Kordas to student weterynarii. Miłością do kuchni zaraziła go babcia. Zaczął gotować w 2005 roku, kiedy jego tata wyjechał na misję do Afganistanu, a on chciał pomóc mamie, która i pracowała i studiowała - podaje masterchef.tvn.pl. Jest uczestnikiem wyjątkowym - trzy razy próbował dostać się do MasterChefa - i właśnie za trzecim razem udało mu się. By to osiągnąć brał udział w wielu warsztatach kulinarnych, cukierniczych, serowarskich. Marzy o ukończenie prestiżowej szkoły Le Cordon Bleu w Paryżu, chciałby też trafić na staż do słynnego Gordona Ramsey'a.

Przeczytajcie naszą relację na żywo z finału - nawet jeśli już na samym początku emocje osłabły...

RELACJA NA ŻYWO

20:02 Zaczynamy walkę o tytuł! Na początek małe przypomnienie, co działo się w programie. Droga do zwycięstwa była długa i okupiona ciężką pracą. Wielu odpadło, zostało dwóch. Których z nich wygra? Finał rozegrał się na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Sceneria godna mistrza!

20:08 Na początek garść wspomnień uczestników programu, którzy odpadli z programu przed finałem. Każdy zdradza swojego faworyta. Zdania są podzielone. Który z uczestników uzyska większą aprobatę jurorów?

20:23 Konkurencji mogą liczyć na wsparcie najbliższych. Damianowi towarzyszą rodzice i babcia, a Adamowi - rodzice i przyjaciele rodziny. To liczne grono będzie mocno trzymać kciuki za swoich reprezentantów.

20:26 Damian i Adam walczą o 100 tysięcy złotych i własną książkę kucharską. Warto się postarać! Pora na życzenia powodzenia od jurorów i do garów! ;) Czas start! Konkurencja na dziś to menu degustacyjne. Czas na wykonanie to dwie i pół godziny na pięć potraw. Nie lada wyzwanie nawet dla profesjonalnego kucharza!

20.30 Co za WPADKA!!! Na Wikipedii pojawiła się już informacja, że MasterChefem został Damian Kordas. Myślicie, że to potwierdzona informacja?

20:36 Finałowy odcinek nagrywany był w letni, upalny dzień. Uczestnicy muszą zmagać się nie tylko ze sobą, ale przede wszystkim z wysoką temperaturą. Na szczęście są mamy, które zawsze dodadzą synom otuchy.

20:58 Finaliści serwują kolejne dania jurorom. Wszystkie potrawy wyglądają imponująco. Póki co obaj uczestnicy idą łeb w łeb! Czyje dania okażą się lepsze? Kto wygra pierwszą konkurencję?

21:07 Pora wyniki pierwszej konkurencji! Było bardzo smacznie i bardzo równo! Lecz ktoś musi zwyciężyć. Damian jest dumny ze swojego deseru i dania z sarną. Adam jako najlepszą ze swoich potraw typuje kalarepkę. Jurorzy podkreślają wysoki poziom finału i... udają się na naradę. A widzowie na przerwę reklamową. ;) Czy po reklamach usłyszymy werdykt zgodny z tym, co napisano na Wikipedii?

21:23 Wracamy po przerwie! Trwają narady jury. Magda Gessler podkreśla wyrównany poziom finalistów. Jurorzy omawiają najpierw dania Damiana, młodszego z kandydatów do tytułu "MasterChefa". Czy tak jak podaje Wikipedia to właśnie on wygra?

21:25 Czas na konkurenta! Dania Adama, jak sam powiedział, miały być historią o nim samym. Czy ta historia zachwyci jurorów? Czy wynik z Wikipedii okaże się fałszywy?

21:28 Czas przekazać wyniki! Kto zostanie zwycięzcą czwartej edycji kulinarnego show?

21:30 Kalarepa Adama podbiła serce jurorów! W kategorii przekąski okazała się najlepszy. W daniach rybnych remis. Mięso? W tej kategorii lepszy był Damian. Mamy remis!

21:31 Pora na werdykt! Magda Gessler ogłasza, że zwycięzcą czwartej edycji programu "MasterChef" zostaje... Damian! Wynik z Wikipedii potwierdza się! Kolejny program i zapewne kolejne wpadki już za rok! ;)

Oto nowy polski "MasterChef"! :)Kto trzymał kciuki za Damiana Kordasa - daje lajka! ????????????

Posted by MasterChef TVN on 13 grudnia 2015

Brawo! ????????????Damian Kordas został nowym polskim "MasterChefem"! Pogratulujcie mu w komentarzach :)

Posted by TVN on 13 grudnia 2015

Zwycięzcą czwartej edycji programu MasterChef jest Damian Kordas????Czekam na wasze opinie, komentarze. Pogratulujcie mu❤

Posted by Magda Gessler on 13 grudnia 2015

Magda Gessler, Anna Starmach i Michel Moran muszą wybrać najlepszego kucharza.

Anna Starmach wygrała konkurs "Gotuj o wszystko" - to był początek jej kariery. Czy zwycięzcy MasterChefa też uda się odnieść sukces?