Damian Kordas w 2015 roku podbił serca widzów i wygrał 4. edycję programu "MasterChef". Od tamtej pory na stałe zagościł w polskim show biznesie, ale przy tym oczywiście skupiał się głównie na swojej wielkiej pasji, jaką jest gotowanie. W 2022 roku otworzył również swój lokal z zapiekankami, który cieszył się sporą popularnością. Kucharz z powodzeniem prowadzi również profil na Instagramie.

Teraz jednak niespodziewanie Damian Kordas przekazał swoim fanom smutne wieści. Na jego InstaStories pojawiło się nagranie, na którym poinformował o trudnej dla niego decyzji.

Jak się okazało, Damian Kordas podjął decyzję o zamknięciu swojego lokalu z zapiekankami. Kucharz postanowił zakończyć działalność "Warszawskiej Bagiety" po dwóch latach.

Przychodzę dzisiaj do Was ze smutną wiadomością. Przynajmniej dla mnie smutną, ponieważ po prawie dwóch latach działalności postanowiłem, że zamykam ,,Warszawską Bagietę''.

Przychodzę dzisiaj do Was ze smutną wiadomością. Przynajmniej dla mnie smutną, ponieważ po prawie dwóch latach działalności postanowiłem, że zamykam ,,Warszawską Bagietę''.

W dalszej części swojego oświadczenia kucharz wyjawił, dlaczego podjął taką decyzję. Jak się okazało, ma to związek z jego problemami zdrowotnymi. Przypomnijmy, że pół roku temu Damian Kordas przeszedł przeszczep nerki.

Jest to naprawdę dla mnie bardzo trudna decyzja, ponieważ naprawdę włożyłem w to całe swoje serducho i czerpałem radość z karmienia Was pysznymi zapiekankami, ale jak wiecie, pół roku temu moje życie zmieniło się o 180 stopni, dlatego postanowiłem, że muszę się skupić bardziej na swoim zdrowiu fizycznym i psychicznym, a wielu z Was na pewno nie zdaje sobie sprawy, ile prowadzenie takiego miejsca wymaga poświęceń, zaangażowania, a niestety moje zdrowie mi na to nie pozwala, stąd taka decyzja.

- dodał Damian Kordas