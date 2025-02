Finał preselekcji do Eurowizji 2025 już za nami! Nie ulega już najmniejszym wątpliwościom, że tym razem w konkursie reprezentować nasz kraj będzie uwielbiana Justyna Steczkowska, która wręcz zmiotła konkurencję ze sceny. Ostatnie miejsce zajęła Daria Marx, zdobywając zaledwie 0,80 % głosów. Jak poradziła sobie z bolesnym dla niej werdyktem? Pojawiły się łzy.

Daria Marx nie zachwyciła widzów w finale preselekcji do Eurowizji 2025?

Daria Marx, znana z hitu "Paranoia", miała nadzieję na powrót do rywalizacji o Eurowizję, ale rzeczywistość okazała się brutalna. Występując z nowym utworem "Let it burn", artystka zajęła ostatnie, 11. miejsce, zdobywając zaledwie 0,80% głosów. To druzgocący wynik dla wokalistki, która w 2022 roku otarła się o zwycięstwo w preselekcjach.

Jej utwór "Paranoia" uplasował się wtedy na 2. miejscu, ustępując jedynie Krystianowi Ochmanowi. Wydawało się, że wokalistka zyskała silną bazę fanów, która ponownie pomoże jej w preselekcjach. Tegoroczne wyniki pokazały jednak zupełnie inny obraz – artystka nie zdobyła nawet 1% głosów. Trudno się więc dziwić, że gdy Daria Marx usłyszała wyniki, nie potrafiła powstrzymać łez.

Przed występem Daria Marx była pełna nadziei

Daria Marx, jeszcze przed swoim występem, była przekonana, że jej nowy utwór ma szansę na sukces. Artystka promowała "Let it burn" jako nowoczesną, emocjonalną piosenkę, która mogłaby podbić Eurowizję. Jednak zarówno jury, jak i widzowie nie byli przekonani. Ostateczne ostatnie miejsce w finale preselekcji to dla niej ogromny cios.

W rozmowie z Jastrząb Post, na chwilę przed finałem, wyraziła ogromną nadzieję na wygraną. Jak przyznała, w ostatnich latach skrupulatnie obserwowała rynek eurowizyjny.

Od ostatnich trzech lat obserwuję, co dzieje się w świecie eurowizyjnym. Czuję, że wiem więcej. Wydaje mi się, że to będzie widać na scenie. Liczę, że fani, którzy byli ze mną przy ''Paranoi'', poczują, że teraz przygotowałam coś specjalnie na Eurowizję i jest to jak najbardziej adekwatne na tę scenę. Jestem naprawdę dobrze nastawiona. (...) Jestem pełna nadziei, ale też przygotowana, więc myślę, że będzie jak najlepiej. Nikt z nas nie zna przyszłości, ale uważam, że mam szanse

Justyna Steczkowska jedzie na Eurowizję!

Daria Marx przegrała, natomiast pierwsze miejsce w preselekcjach zajęła Justyna Steczkowska, która w ty roku nie miała sobie równych. Zdobyła niemal 40 % głosów, a dla porównania drugie miejsce, które zajęli Sw@da i Niczos, zgarnęło 23,69 % głosów.

Jestem Wam z całego serca wdzięczna, naprawdę bardzo - mówiła wzruszona Justyna Steczkowska.

Wszystkie wyniki głosowania prezentowały się następująco:

Justyna Steczkowska 39,32% Sw@da i Niczos 23,69% Dominik Dudek 13,94% Chrust 5,92% Kuba Szmajkowski 3,98% Teo 3,91% Janusz Radek 3,84% Sonia Maselik 1,70% Tynsky 1,46% Marien 1,39 % Daria Marx 0,80%

Warto też wspomnieć, że podczas polskich preselekcji do Eurowizji 2025, chorwacki artysta Baby Lasagna zaprezentował swój utwór "Rim Tim Tagi Dim", czym wzbudził spore poruszenie wśród widzów.

