"Farma" to reality show, w którym uczestnicy muszą poradzić sobie w surowych warunkach wiejskiego życia. Program jest emitowany przez Polsat i cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Uczestnicy po raz czwarty zawalczyli o tytuł "Super Farmera". Jego nazwisko poznamy dzisiejszego wieczora podczas finału. Widzowie już zacierają ręce, typując, kto ich zdaniem ma największe szanse. Okazało się, że tuż po emisji odcinka produkcja przygotowała dla nich prawdziwą gratkę. Fani już nie mogą się doczekać.

Stanie się tuż po finale "Farmy"

Dziś o godzinie 20:10 rozpocznie się finał 4. sezonu "Farmy". Przypomnijmy, że w 39. odcinku uczestnicy stanęli przed kolejnym wielkim wyzwaniem – wyścigiem w rzece. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a uczestnicy musieli wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, ale także strategicznym myśleniem. To decydujące zadanie miało kluczowe znaczenie, ponieważ wyłoniło finalistów, którzy staną do walki o tytuł zwycięzcy i główną nagrodę. Po zakończonym wyścigu prowadzące program, Ilona i Milena Krawczyńskie, ogłosiły, kto oficjalnie awansował do wielkiego finału. Wiadomo, że będzie to Żaneta, ale resztę nazwisk widzowie nie poznali.

O tym kto pozostał w grze, a następnie kto zdobędzie Złote Widły i 100 tysięcy złotych przekonamy się dziś wieczorem. Tymczasem produkcja poinformowała, że tuż po zakończeniu finału fani mogą spodziewać się transmisji live na Instagramie z uczestnikami. Ci z pewnością udzielą odpowiedzi na wiele pytań i zdradzą kulisy walki o zwycięstwo.

Tuż po finale nadajemy na żywo z instagramowego profilu Farmy, nie przegapcie! - czytamy.

Program cieszy się dużą popularnością, ponieważ łączy elementy survivalu, strategii i rywalizacji. Widzowie śledzą nie tylko zadania, ale także relacje między uczestnikami, które często są pełne emocji i konfliktów.

Jak głosować w finale "Farma"?

Warto pamiętać, że teraz wszystko zależy od widzów! To oni zadecydują, kto zostanie zwycięzcą 4. edycji programu „Farma” i zdobędzie tytuł Super Farmera. Aby oddać głos, należy:

Wejść na oficjalną stronę programu „Farma”.

Zalogować się i wybrać swojego faworyta spośród finalistów.

Kliknąć „Głosuj” i potwierdzić swój wybór.

Głosowanie trwa do momentu ogłoszenia wyników w finałowym odcinku.

Już wkrótce dowiemy się, kto zdobędzie główną nagrodę i zostanie najlepszym farmerem 4. edycji! Jedno jest pewne – emocji nie zabraknie!

Oto zwycięzcy poprzednich edycji "Farmy"

Dzisiejszy zwycięzca dołączy do dumnego grona Super Farmerów z trzech poprzednich edycji. Dotychczas tytuł ten zdobyli:

Pierwsza edycja (2022): Jakub „Wojna” Wojnowski zdobył tytuł Super Farmera oraz nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych.

Druga edycja (2023): Tomasz Wędzony z Żor triumfował, otrzymując Złote Widły i 100 tysięcy złotych.

Trzecia edycja (2024): Angelika Kałużna została pierwszą kobietą, która wygrała program, zdobywając tytuł Super Farmera, Złote Widły oraz 100 tysięcy złotych.

Myślicie, że druga kobieta będzie triumfować w finale "Farmy"?

