Małgorzata Rozenek nie pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu, ale zabrała głos w sprawie imprezy. Kiedy o godzinie 20:00 rozpoczęła się relacja z tego wydarzenia gwiazda TVN opublikowała krótkie nagranie na InstaStories i przyznała, że ogląda w telewizji transmisję wielkiej gali. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, co powiedziała o Idze Świątek. Małgorzata Rozenek znała wyniki głosowania zanim ogłoszono zwycięstwo tenisistki?

Wielka Gala Mistrzów Sportu już za nami. Podczas imprezy dowiedzieliśmy się, kto otrzymał tytuł Najlepszego Sportowca Roku. Na liście nominowanych znaleźli się m.in. Iga Świątek, Piotr Żyła i Aleksander Śliwka, ale ostatecznie to tenisistka zdobyła najwięcej głosów i wygrała plebiscyt "Przeglądu Sportowego". Co ciekawe, wiadomość o zwycięstwie Igi Świątek wcześniej ogłosiła Małgorzata Rozenek.

Gwiazda TVN w sobotę o godzinie 20:00 nagrała relację, która pojawiła się u niej na InstaStories. Małgorzata Rozenek przyznała, że leży już w łóżku i nie towarzyszy swojemu mężowi na Gali Mistrzów Sportu.

Jest godzina 20, a ja już jestem wykąpana, w łóżeczku i zaraz pójdę spać. Ale zanim pójdę spać, to oglądam galę Onetu i Przeglądu Sportowego na sportowca roku i jednym z prowadzących tej gali, jednego z fragmentów jest Radosław i naprawdę świetnie sobie radzi, wygląda bardzo drapieżnie w swojej czerwono-czarnej marynarce.

Małgorzata Rozenek zachwycała się Galą Mistrzów Sportu i nagle padły słowa o zwycięstwie Igi Świątek! To wyznanie może zaskakiwać zwłaszcza, że wyniki plebiscytu zostały ogłoszone dopiero ok. godziny 23.

To jest święto wszystkich sportowców i wszystkich tych, którzy poświęcają swoje życie na to żeby osiągać rzeczy, naprawdę dla nas zwykłych śmiertelników rzeczy nieosiągalne. Fajnie, że mają taki wieczór i fajnie, że mają taki moment, taki plebiscyt w trakcie którego my, ich kibice możemy im oddać szacunek i pokazać też nasz zachwyt nad ich pracą. W tym roku po raz kolejny nagrodę sportowca roku odbiera Iga Świątek, absolutnie zasłużenie

zdradziła Małgorzata Rozenek.