Już dziś okaże się, jak potoczyły się losy par 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" (Agnieszki i Damiana, Agaty i Piotra oraz Joanny i Kamila). Właśnie okazało się, że emisja ostatniego, finałowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to nie wszystko, co produkcja przygotowała dziś dla fanów formatu. Ale niespodzianka.

Komunikat produkcji przed finałem "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Produkcja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zapowiedziała, że oprócz finałowego odcinka, na fanów programu będą również czekać wywiady z uczestnikami.

Jak potoczyły się losy uczestników po programie? Wszystkiego dowiecie się tuż po dzisiejszym finale

Czy wywiady z uczestnikami zmienią nawet to, co wydarzyło się w finale? Jesteście ciekawi, co mają do powiedzenia pary 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Widzowie starają się przewidzieć, jak potoczy się finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Największe szanse na małżeństwo po programie, według oglądających, mają Agnieszka i Damian. Ta para niemalże od samego początku stara się cieszyć ofiarowanym sobie czasem i robić wszystko, by ich związek w przyszłości miał szansę przetrwać. Damian zaczął nawet szukać pracy w okolicach miejsca zamieszkania Agnieszki, biorąc pod uwagę nie tylko to, że ma tak własną firmę ale również mieszkanie. Ostatnie odcinki przed finałem jednak zasiały nutkę niepokoju. Czy odległość okaże się być jednak problemem nie do pokonania?

Widzowie zdecydowanie bardziej sceptyczni są wobec Joanny i Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Twierdzą, że Kamil zbyt mocno chciałby się przypodobać programowej żonie i ze smutkiem patrzą na to, jak się z nią porównuje, nie doceniając siebie samego. Z drugiej strony Joanna przez niemalże cały sezon wydawała się być zdystansowana do programowego męża. Gdy wreszcie tuż przed finałem zdecydowali powiedzieć sobie na głos, że raczej nic z tego nie będzie, między Kamilem a Joanną doszło do pierwszego pocałunku. Jednak czy mały przełom w relacji wpłynie na ostateczną decyzję?

Najbardziej skomplikowaną relację mają jednak Agata i Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para miała już pierwsze spięcia podczas podróży poślubnej, później niestety było już tylko gorzej. W pewnym momencie doszło nawet do karczemnej awantury, podczas której Agata nawet nie przebierała w słowach. Ostatecznie Piotr postanowił wyprosić ją ze swojego mieszkania i do momentu finałowego odcinka się już nie spotkali. Co wydarzy się w finale?

