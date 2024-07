Kto wystąpi w finale czwartej edycji programu "MasterChef"? W ostatnio odcinku show poznaliśmy finalistów: Adama Kozaneckiego i Damiana Kordasa. Nie obyło się jednak bez wpadki! Zanim oficjalnie ogłoszono, że Klaudia Budny odpada w półfinale, internauci już o tym wiedzieli...

Wpadka w półfinale "MasterChefa"

Widzowie, oczekujący wczoraj w napięciu na ogłoszenie wyników, nieco się zdziwili. Gdy w telewizji ciągle oglądali reklamy, na Facebooku show przedwcześnie pojawiło się, zdjęcie, zdradzające finalistów programu! Fani programu są oburzeni! Pod zdjęciem zawrzało! Widzowie wytknęli producentom programu spoiler:

Brawo TVN!!! Jest reklama a emocje przeszły bokiem. To może od razu ogłosicie kto wygrał??? Dzięki za spoiler....... no comment... Ale wtopa. Jak zwykle jest jakaś wpadka - pisali zdenerwowani widzowie pod niefortunnym zdjęciem.

Czyżby post na Facebooku był zaplanowany wcześniej i nikt nie zadbał, by pojawił sie po ogłoszeniu nazwisk w w telewizji? Wpadki przy "MasterChefie" powoli stają się już tradycją. Rok temu, zwycięzcę programu można było poznać na tydzień przed finałem w telewizji. A wszystko za sprawą książki zwyciężczyni Dominiki Wójciak, która pojawiła się Empiku, przed ogłoszeniem wyników show. Fani programu oczywiście wypomnieli producentom programu tę sytuację i żartowali, że być może powinni pójść do księgarni już teraz, by nie czekać na przyszłotygodniowy finał:

Weźcie tak nie róbcie wstawiacie posty za wcześnie. I książek nie dawajcie przed finałem. Nie zdziwi mnie jeśli EMPIK znowu za tydzień ogłosi szybciej wyniki niż TVN. Chyba na dzień przed finałem pójdę do Empiku zobaczyć czyja książka jest na półkach.

Jak myślicie, kto wygrał tytuł kolejnego polskiego "MasterChefa"? Komu kibicujecie?

Jedno jest pewne, IV polskim MasterChefem zostanie mężczyzna!!! Który? Tego dowiemy się za tydzień!!!!

Posted by MasterChef TVN on 6 grudnia 2015

