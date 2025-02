Żaneta jest pierwszą pewną finalistką "Farmy", którą poznaliśmy w trakcie odcinków. Widzowie wciąż czekają na wyłonienie kolejnych dwóch szczęśliwców. Zanim się jednak to stanie Żaneta musiała zabrać głos.

Czwarty sezon "Farmy" generował olbrzymie emocje wśród widzów. Na ostatniej prostej odpadali Danka, Michał czy Wiola. 28 lutego odbędzie się wielki finał na żywo, podczas którego dowiemy się, kto zasłuży na "Złote Widły" oraz pieniężną nagrodę główną. Aktualnie znana jest tylko jedna finalistka i jest nią Żaneta. Kilka godzin przed emisją finału odezwała się do fanów: