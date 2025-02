Damiano David, zdobył światowy rozgłos jako charyzmatyczny lider zespołu Maneskin. W 2021 roku zajęli pierwsze miejsce w konkursie Eurowizji, czym otworzyli sobie drzwi do międzynarodowej kariery. Od dłuższego czasu sporo niepewności budzi przyszłość grupy, a przyczyniły się do tego solowe poczynania Damiano. Nie milkną również dyskusje na temat jego związku z modelką Giorgią Soleri, z którą rozstał się po 6 latach. Zaledwie kilka dni po ogłoszeniu rozstania muzyk został zauważony w intymnej sytuacji z amerykańską aktorką Dove Cameron.

Związek Damiano Davida i Giorgii Soleri rozpoczął się w 2017 roku. Para utrzymywała swoją relację w tajemnicy przez kilka lat, zanim muzyk ogłosił ją publicznie w 2021 roku, po zwycięstwie zespołu Maneskin na Eurowizji. Giorgia Soleri, modelka i influencerka, zdobyła dużą popularność w mediach społecznościowych i często towarzyszyła partnerowi podczas wydarzeń branżowych. W tym samym roku para zaręczyła się, co wzbudziło entuzjazm wśród fanów zespołu. Ich relacja była często opisywana jako otwarta, co oznaczało, że oboje mogli się spotykać także z innymi osobami.

W czerwcu 2023 roku Damiano David ogłosił rozstanie z Giorgią Soleri. Największe poruszenie wywołało nagranie, które pojawiło się na kilka dni przed ogłoszeniem rozstania. Wideo, opublikowane w sieci, ukazywało Damiano Davida w czułym pocałunku z Dove Cameron, znaną amerykańską aktorką i piosenkarką. Fani zaczęli posądzać Damiano o zdradę, ale wtedy ten przyznał: