Żaneta Hałas, 37-letnia uczestniczka 4. edycji programu "Farma", pochodzi z Rydułtów na Śląsku, ale od 15 lat mieszka w Blackpool w Wielkiej Brytanii, gdzie pracuje jako kontrolerka jakości w firmie kosmetycznej. Mimo emigracji pozostaje związana ze swoimi śląskimi korzeniami, często posługując się gwarą śląską.

Reklama

Przed finałem "Farmy" wyszły na jaw nowe informacje ws. Żanety

Już dziś 28 lutego zobaczyć będzie można ostatni odcinek 4. sezonu "Farmy". Kiedy pewne jest, że o uczestnikach wiadome jest już wszystko, okazuje się, że mają oni więcej tajemnic z przeszłości, niż mogłoby się wydawać. Podobnie jest w przypadku Żanety, który okazuje się, że już wcześniej występowała publicznie, a mianowicie była członkinią zespołu tanecznego Sukces.

Na profilu na Instagramie zespołu opublikowane zostało zdjęcie Żanety z informacją dotyczącą finału.

Wieloletnia tancerka zespołu Sukces w finale 'Farmy'. Zachęcamy do głosowania! Wielki finał już jutro (23.02) o 20:00 w Polsacie - poinformował zespół Sukces.

Udział Żanety w "Farmie" i relacja widzów

Żaneta Hałas, uczestniczka 4. edycji programu "Farma", wzbudziła wiele emocji wśród widzów, zwłaszcza po swoim awansie do finału. Jej determinacja i zaangażowanie sprawiły, że pokonała Kaję w kluczowym pojedynku, co jednych widzów zachwyciło, a innych skłoniło do krytyki. Opinie na temat jej udziału były mocno podzielone – część fanów uważała, że nie zasłużyła na finał, podczas gdy inni widzieli w niej potencjalną zwyciężczynię. Niezależnie od kontrowersji, jej obecność w programie dostarczyła wielu emocji i stała się tematem licznych dyskusji w mediach społecznościowych.

Nie rozumiem, dlaczego Kaja się poddała. To było widać, że odpuściła. Myślę, że Żaneta miała wygrać. Czyżby ustawka?

A ja lubię Kaję, szkoda, że w pewnym momencie odpuściła, bo miała duże szanse.

Kaja mogła wygrać, specjalnie odpuściła - komentowali fani.

Udział Żanety w programie "Farma" był pełen wyzwań i emocji. Żaneta od początku wyróżniała się determinacją i zaangażowaniem, co pozwoliło jej awansować do finału po emocjonującym pojedynku z Kają.

Jej obecność w finale wywołała mieszane reakcje wśród widzów; niektórzy gratulowali jej sukcesu, inni kwestionowali jej zasługi.

Dzięki programowi Żaneta odkryła w sobie nieznane dotąd pokłady determinacji i odwagi. Warto również zauważyć, że Żaneta przeszła znaczącą metamorfozę na przestrzeni lat. Jej obecny wygląd różni się od tego sprzed kilku lat, co można zauważyć na jej profilach w mediach społecznościowych.

Kiedy finał "Farmy"? Szczegóły

Finał 4. edycji programu "Farma" odbędzie się na żywo 28 lutego 2025 roku o godzinie 20:10 na antenie Polsatu. W trakcie finału widzowie zdecydują, kto zdobędzie tytuł Super Farmera oraz nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych.

Ostatnie odcinki programu były pełne emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. W odcinku 39. wyemitowanym 27 lutego uczestnicy zmierzyli się w wyścigu w rzece, walcząc o miejsce w finale. "Bandi" pokonał swoje obawy związane z wodą i z determinacją ukończył zadanie, zdobywając 12 medalionów.

Ostatecznie do finałowej czwórki zakwalifikowali się: "Bandi", "Surfer", Kaja i Żaneta. Podczas finału to widzowie, za pomocą głosowania SMS, zdecydują o zwycięzcy tej edycji.

Reklama

Zobacz także: Kaja z "Farmy" złamała zasady w ostatnim pojedynku. Fani grzmią: "Nie zasłużyła na finał"