Dziś wieczór na antenie TVN obejrzeliśmy wielki finał MasterChef Junior i poznaliśmy najlepiej gotujące dziecko w Polsce! Do walki stanęła dwójka niesamowitych dzieciaków: 11-letnia Natalia Paździor i 12-letni Kuba Tomaszczyk, którzy w ostatnich tygodniach pokonali pozostałych 12 uczestników show. Wygrała Natalka, która zachwyciła jurorów. Poziom był jednak bardzo wyrównany. I młodzi kucharze razem zasłużyli na miano prawdziwych szefów kuchni i to naprawdę wielkiego formatu. Zobacz, co się działo tego wieczora w kuchni MasterChefa Juniora!

Poniżej zapis naszej relacji

22.02

Zobaczcie jak się cieszy zwyciężczyni show - Natalka Paździor!

21.55

Mateusz Gessler już pogratulował zwyciężczyni na Facebooku!

21.32

Moje marzenia się spełniły. O TAK, TAK, TAK! - dziewczynka jest naprawdę szczęśliwa. - To najważniejszy i najleszy dzień w moim życiu.

Na widowni zaś szaleństwo! Na scenę wchodzą rodziny. Przyjechał też tata Natalki, który pracuje za granicą i którego widziała ostatni raz na... Boże Narodzenie. Rodzice są dumni z dzieciaków.

21.29

W ręku Michela już jest statuetka. Ania trzyma czek, Mateusz wycieczkę...

I nadszedł ten moment!

Zwycięzcą pierwszego MasterChefa Juniora w Polsce jest.... (długa przerwa) NATALIA!!!!!

21.28

Werdykt? Decyzja już podjęta!!! Ale najpierw prezenty od sponsorów. To robot kuchenny.

21.26

Wracamy po przerwie i czekamy na tę najważniejszą w całym programie chwilę. Za chwilę Mateusz, Michel i Ania powiedzą, kto jest najlepiej gotującym dzieckiem w Polsce!!!

21.24

Chwila i sytuacja się odwraca - plebiscyt Party.pl w tej chwili wygrywa Kuba! Ale emocje :)

21.18

W naszym plebiscycie wygrywa Natalka, ma prawie 500 głosów (56 proc.), czy ją też wybiorą jurorzy?

21.14

Czas na Kubę i jego oceny! Carpaccio z kaczki to była poezja, krewetki i dwa sosy, łosoś w papilotkach - jurorzy zachwyceni. Stek wołowy? Mateusz w niebie. A deser...

Trudno będzie wybrać. Poziom był niezwykle wyrównany, a dzieci pokazały prawdziwe serce do gotowania. Kto wygra? Dowiemy się już po przerwie!

21.13

Oceny? Najpierw Natalka - przystawki bajka, pstrąg idealny, królik i kluseczki akurat, tak jak powinno być - to jak kucharz, który kieruje restauracją z gwiazdkami Michelina. Deser?

Jeden z lepszych jakie jadłam w życiu - mówi Ania.

21.12

Zamieniliście kuchnię MasterChefa w kuchnię wybitnej restauracji. Jesteśmy poruszeni i wzruszeni. Nam brakowało słów. Moi drodzy, jesteście wybitni - mówi Ania.

Musimy się naradzić kto i który z Was bedzie pierwszym MasterChefem w Polsce! - mówi Michel.

21.09

Kuba w ostatniej minucie kończy tiramisu. Czy zdąży? MUSIAŁ!

Co powie jury?

Ale pycha! Przyjemny, bardzo, bardzo.

21.08

Natalia działa z ciekłym azotem - mrozi sorbet. I już! Jest dzwonek. Natalia jest z siebie wyraźnie zadowolona. Sorbet ma w sobie troszeczkę żubrówki.

To dla pana Michela - śmieje się dziewczynka.

Jeden minus - za mało!

To jest danie, które ukradnę do mojej restauracji. Genialne - mówi Mateusz Gessler.

21.06

Kuba przynosi stek z sosem winnym. Czyli wreszcie mięcho. I to piękne!

Ma doskonały winny sos. Widać, że on uwielbia warzywa - mówi Ania.

Czy czułaś jedząc to, że on ma 12 lat - pyta Michel.

21.05

Jak comber Natalii?

Królik to trudne mięso! Jurorzy znów zachwyceni sosem.

To jest za mało, że musimy się tym jednym daniem dzielić - narzeka Ania.

Boisz się o swoją pozycję w branży? - pyta Michela.

Tak - odpowiada chef.

21.03

Kolejne danie Natalii - najprostsze kluseczki świata i comber z królika. A Kuba chce ją znokautować stekiem!

21.00

Łosoś Kuby w papilotkach jest gotowy. Kolejne kolorowe danie Kuby.

Mateusz, weź widelec, bo Ania zaraz zje wszystko! - mówi Michel.

Jurorzy chyba zaniemówili.

20.59

A Natalka ma już gotowe danie główne - pstrąga!

To jak ona połączyłą smaki jest niewiarygodne - mówi Ania Starmach. To jest bajka - mówi Michel.

Jurorzy wydzierają sobie danie Natalki.

No, czyli jest pyszne - podsumowuje dziewczynka.

20.57

Kuba robi dwa sosy do krewetek. Zaraz będzie wykładał biszkopt...

A Natalia lubi eksperymenty - robi tym razem ani nie sos, ani nie bulion. Taki sos a la zupa :)

Tymczasem Kuba przynosi drugą przystawkę - krewetki wyglądają pięknie!

Ania znów próbuje pierwsza...

Ale przyjemne!

Mateusz odlatuje!

Wróć na ziemię i daj mi ten talerz - mówi Michel.

Kuba wielkie brawo, działaj dalej - krzyczy Michel.

20.56

Co dalej?

Takiej pięknej polędwicy nie da się zepsuć - mówi Kuba

Da się - szepcze Natalka.

20.55

Czy to najlepsza kaczka w życiu Michela? Nie jest w stanie mówić bo ma pełne usta :)

20.52

Tymczasem Kuba robi kaczkę... A Natalia?! Ma już gotowe kolejne danie! Przegrzebki z salsą z mango! Zasapana dziewczynka przynosi danie. Ania ma wielkie oczy

Mnie zatkało, ja nie mam słów - mówi Ania.

Perfekcja - mówi Michel. - To jest bomba.

Wreszcie Kuba ma pierwszą przystawkę - carpaccio z kaczki!

To jest idealny sposób przesmażenia, to idealna kaczka, taka miękka - rozpływają się jurorzy. Wydzierają wręcz sobie talerz!

20.49

Wracamy po przerwie! Wielki finał trwa. Po 16 minutach Natalka podaje przystawkę! To roladka z figą, kozim serem i szynką parmeńską.

Ja nie wierzę, to jest niesamowite - mówi Michel.

A jak smakuje roladka?

Ania się rozpływa! - To jest doskonałe, świeże i bardzo przyjemne. Brak mi słów! - mówi.

Natalia nie jest z tej ziemi. To kulinarna kosmitka. Gdybyśmy mieli ją w kuchni moglibyśmy zwolnić całą załogę - mówi Michel.

20.46

Na profilu MasterChefa zabawne zdjęcia :)

20.42

Trwa przerwa, a w naszym głosowaniu nieznacznie prowadzi Kuba! Zobaczcie na dole tej strony!

20.39

Kuba robi carpaccio z kaczki, łosoś w papilotach, stek, tiramisu...

Tymczasem u Natalii już dzwonek. Co będzie po przerwie?

Mnie zatkało, ja nie mam słów - Ania Starmach w zapowiedzi wygląda na zachwyconą.

20.38

Zaczyna się finałowe gotowanie. Dzieciaki kibicują - każdy ma swojego faworyta. Co stworzą dzieci? Koszyki mają pełne...

Zapomniałam o gruszce - krzyczy Natalka biegnąc.

20.37

Dziś jedno wyjątkowe zadanie. Muszą przygotować menu degustacyjne składające się z 5 dań.

W każdej najlepszej restauracji to chef kuchni tworzy menu degustacyjne - mówi Mateusz. - To ma być petarda!

Na przygotowanie całego menu dzieciaki mają 2,5 godziny. Mają przygotować 5 dań, ale pierwsze ma być gotowe po godzinie. Przez cały czas mają do dyspozycji spiżarnię.

Menu zwycięskie będzie przez weekend w oficjalnym menu restauracji Michela Morana.

20.35

Ania Starmach przypomina nagrody - najważniejsza to tytuł i statuetka pierwszego polskiego MasterChefa Juniora.

Ale to nie wszystko! Jest też czek na 15 tys. złotych!

A nagroda specjalna to wspaniała wycieczka dla uczestnika i jego rodziny. Gdzie polecą? Może Hawaje?

Za drugie miejsce jest 10 tys. zł.

Na początek dzieci dostają zegarki.

20.32

A co wspomina cichutki z początku Kuba?

Pierwsza z moich dwóch ulubionych konkurencji to jak babcie przyjechały i mogliśmy z nimi gotować - wspomina chłopak. - Druga to konkurencja z owocami morza. Wygrałem i to było mega fajne.

20.30

Jurorzy zachwycają się daniami przygotowywanymi dotąd przez finalistów. Którą potrawę Natalka wspomina najlepiej?

Żabie udka! A najśmieszniejsze było ubijanie śmietany. Michel cały był oblany.

20.28

Teraz przechodzimy do finału właściwego. Czas na Kubę i Natalkę.

To dla nas wielki zaszczyt obserwować starcie dwóch kulinarnych gigantów - mówi Ania. - Przywitajmy najlepszych młodych kucharzy w Polsce!

20.27

W tej konkurencji wygrywa Mateusz! - ogłasza Ania. I chwilę potem - Za kradzież drużyna Mateusza zostaje zdyskwalifikowana, wygrywa... drużyna Michela.

Chciałbym połowę zwycięstwa dać Mateuszowi - mówi Michel.

W nagrodę dzieciaki dostają zegarki od sponsora programu.

20.25

Danie prezentuje Mateusz.

Rozpoczniemy od sarny. Mateusz czy taki kolor chciałeś uzyskać? Ukradłeś puree od kolegi, Michela - mówi Ania.

Kto wygra?

20.23

Michel - opowiedz mi, co to jest - mówi Ania

Michel nie ma pojęcia - Chyba sarna, pyta :) Miałem problem z gazem, patelnią i Mateuszem, ale proszę spróbować te figi są świetne.

A te borowiki są niedoprawione

Ja lubię jak się czuje las na talerzu - mówi Michel.

Ja też czuję las, ale spalony!

20.21

Wracamy po przerwie. Trwa "ręczne sterowanie" najlepszymi chefami w Polsce.

Ale to się nie uda dzieci - Mateusz jest sceptyczny.

Michel zrób to ładnie.

I wreszcie koniec. Co wyszło?

20.16

Co za emocję - w naszym głosowaniu Natalka i Kuba idą równo i mają po 50 proc. Waszych głosów. Głosowanie i wyniki na dole tej strony!

20.14

Po przerwie zobaczymy wreszcie naszych finalistów. I jak Wam się podoba?

20.13

Michel jest rozkoszny, a dzieciaki... przerażone!

Michel, Michel, sarna na olej!

Kto zrobi większy ogień!

20.11

Dzieci się przekrzykują, a szefowie wybierają produkty i zaczynają przygotowywać potrawy.

Ty czas tracisz!

Zobacz czy mleko się gotuje - krzyczą zestresowane dzieciaki, a Michel się wygłupia. - Szybko Michel! Nie bierz wszystkiego!

20.08

Okazuje się jednak, że dzieci nie będą gotować. Będą kierować najwybitniejszymi szefami kuchni w Polsce - Michelem Moranem i Mateuszem Gesslerem!!! Dzieci nie mogą zdradzić, co widziały. Mogą tylko sterować Mateuszem i Michelem za pomocą łączności radiowej. Mają na to 24 minuty!

Nawet szefowie kuchni nie są aż tacy dobrzy! - komentują dzieciaki.

20.07

Ania dzieli dzieci na dwie drużyny. Mają przygotować takie samo zadanie, z takich samych składników. Comber z sarny?

Nigdy w życiu nie robiłem sarny - dzieci wyglądają na przestraszone.

20.05

Dziś w kuchni MasteChefa pojawili się wszyscy uczestnicy.

Bardzo się stęskniłam za MasterChefem i jurorami - mówi Luiza.

Dobrze Was widzieć znów w tym składzie. Tęsniliście - pyta Ania Starmach

TAK, CHEF-OWO! - odpowiadają razem dzieciaki.

20.03

Moc kulinarna eksplodowała! Z 14 młodych kucharzy została tylko dwójka. Przeszli naprawdę wiele, co pokazał materiał podsumowujący realizację. Było ostro.

20.02

W naszym głosowaniu nieznacznie wygrywa na razie Natalka. Możecie zmienić ten wynik TUTAJ!

20.00

Już za chwileczkę zaczynamy, nie możemy się doczekać!

Dzieciaki już gotowe, a Wy?

MasterChefa Juniora wskażą Ania Starmach, Mateusz Gessler i Michel Moran. Zwycięzca programu otrzyma statuetkę oraz 15 tys. zł i wycieczkę zagraniczną dla całej rodziny.

Na kogo stawiają pozostali dziecięcy uczestnicy MasterChefa Juniora?

