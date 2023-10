Natalia Paździor dała się poznać widzom w pierwszej edycji "MasterChefa Juniora", którą wygrała. Dziecięca gwiazda jest tegoroczną maturzystką. Po napisanym podstawowym egzaminie z polskiego, angielskiego i matematyki, zabrała głos w sieci:

Nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Jednak egzaminy, których obawia się najbardziej wciąż jeszcze przed nią.

"MasterChef Junior": Natalia Paździor o maturach

Natalia Paździor z "MasterChef Junior" jest w gronie gwiazd młodego pokolenia, które właśnie zdają maturę. Tuż przed pierwszym egzaminem opublikowała w sieci nagranie, w którym podzieliła się z internautami obawami związanymi z niepewnością czy poświęciła wybranym przedmiotom odpowiednią ilość czasu. Okazuje się jednak, że lęki były zupełnie niepotrzebne, ponieważ Natalia Paździor poradziła sobie z egzaminami podstawowymi bez większych problemów:

Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Wiecie cała ta otoczka "matura to, matura tamto" Egzamin dojrzałości? Proszę was, na tym polskim ja siedziałam i naprawdę... Odłożyłam na chwilę długopis, rozejrzałam się, popatrzyłam na ten arkusz i pomyślałam: "I to jest ta cała matura?". Naprawdę, ja się czułam, jakbym była na jakimś sprawdzianie takim zwykłym w szkole. Straszna taka otoczka grozy jest nad tą maturą, a to naprawdę nie jest takie ciężkie.

Natalię Paździor czekają jednak jeszcze trzy egzaminy pisemne. W tym, 9. maja musi zmierzyć się z aż dwoma:

No ale dobra wiadomo to były podstawy, ja to traktuję troszkę, jako taką rozgrzewkę. Można powiedzieć, że jestem już na takim półmetku. Nie licząc ustnych egzaminów to trzy za mną i jeszcze trzy przede mną i coś czuję, że teraz się zacznie ostra jazda. Z rozszerzeniami może być ciężej, ale nie chcę się nastawiać. Szczególnie jutro pisze dwa rozszerzenia jednego dnia. Mam wrażenie, że ja jutro umrę w tej szkole. Naprawdę.

Natalii Paździor z "MasterChefa Juniora" sen z powiek spędza również ustna matura z języka polskiego, co również przyznała w relacji na Instagramie:

Maturki ustne z angielskiego to będzie formalność totalna, z polskiego byleby zdać. Nie no, myślę, że sobie poradzę ale to będzie najbardziej stresujący egzamin.

Trzymamy kciuki, by wszystko poszło zgodnie z planem, a tematy z rozszerzonych egzaminów okazały się równie przyjazne, jak te z podstawy.

