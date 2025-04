MasterChef Nastolatki to polska edycja popularnego programu kulinarnego skierowana do młodzieży w wieku 13–17 lat. Młodzi pasjonaci gotowania rywalizują w serii kulinarnych wyzwań, oceniają ich doświadczeni szefowie kuchni, a nagrodą jest tytuł MasterChefa oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Program łączy emocje rywalizacji z nauką gotowania, kreatywnością i pasją do kuchni, dając nastolatkom szansę na rozwijanie swoich talentów w profesjonalnym środowisku. Emitowany jest na antenie TVN i cieszy się dużą popularnością wśród młodszej widowni.

Kto walczył w finale MasterChef Nastolatki 2025?

W finale 2. edycji "MasterChef Nastolatki" na linii startu stanęli:

Zocha Król , 17-latka z Wieliczki, której pasją są ciasta drożdżowe, torty oraz szeroko pojęta sztuka – od ceramiki po rowerowe wyprawy.

, 17-latka z Wieliczki, której pasją są ciasta drożdżowe, torty oraz szeroko pojęta sztuka – od ceramiki po rowerowe wyprawy. Ida Rojewska , również 17-letnia, z Łomianek, mistrzyni kulinarnych eksperymentów, która poza kuchnią udziela się w dubbingu i projektowaniu wnętrz.

, również 17-letnia, z Łomianek, mistrzyni kulinarnych eksperymentów, która poza kuchnią udziela się w dubbingu i projektowaniu wnętrz. Neli Szelestowska , 16-letnia dziewczyna z Gdańska, aktualnie związana z Warszawą, słynąca z optymizmu i kreatywnych dań bezmięsnych.

, 16-letnia dziewczyna z Gdańska, aktualnie związana z Warszawą, słynąca z optymizmu i kreatywnych dań bezmięsnych. Alicja Trólka, 17-latka z okolic Olkusza, miłośniczka nauk ścisłych, która łączy kuchnię tradycyjną z nowoczesnymi technikami kulinarnymi.

Każda z nich wnosła do programu unikalny talent, pasję i niesamowitą energię, która rozgrzewała finałowe emocje do czerwoności.

Burger jak marzenie – pierwsze zadanie finału

Pierwsze wyzwanie wielkiego finału było prawdziwym sprawdzianem umiejętności i kreatywności. Finaliści musieli przygotować perfekcyjnego burgera, który zachwyciłby nawet najbardziej wymagające podniebienie szefa Przemysława Sieradzkiego.

Smak, kreatywność i technika były oceniane przez jurorów z najwyższą starannością. To właśnie na podstawie tego zadania wybrano dwójkę najlepszych uczestników, którzy awansowali do ścisłego finału.

Ścisły finał: starcie dwóch najlepszych

Dwóch najlepszych młodych kucharzy zmierzyło się w ostatecznej walce o prestiżowy tytuł. W ścisłym finale zadaniem uczestników było stworzenie autorskich dań godnych mistrza.

Liczył się każdy szczegół: smak, wygląd, technika przygotowania oraz sposób prezentacji. W tle rozlegały się gorące okrzyki wsparcia od rodzin oraz byłych uczestników programu, tworząc niezapomnianą atmosferę wielkiego święta młodej kuchni.

Nagrody i tytuł dla zwycięzcy MasterChef Nastolatki

Stawka była ogromna. Zwycięzca otrzymał:

Tytuł drugiego polskiego MasterChefa Nastolatka ,

, Statuetkę , którą osobiście wręczyła Martyna Niemiec , triumfatorka pierwszej edycji,

, którą osobiście wręczyła , triumfatorka pierwszej edycji, Nagrodę pieniężną ,

, Szansę na wydanie własnej książki kulinarnej.

Tegoroczną zwyciężczynią MasterChef Nastolatki została Ida Rojewska! Serdecznie gratulujemy!

Wzruszenia, emocje i gorący doping w finale

Wielki finał MasterChef Nastolatki 2025 był nie tylko starciem kulinarnych talentów, ale też wydarzeniem pełnym emocji. Na antenie TVN widzowie mogli zobaczyć łzy szczęścia, uściski rodzin i euforię uczestników.

Program jeszcze raz udowodnił, że młodzi kucharze potrafią czarować smakiem i kreatywnością na najwyższym poziomie. Ich pasja, energia i determinacja to zapowiedź świetlanej przyszłości polskiej gastronomii.

