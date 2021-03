Jakub Tomaszczyk dotarł do finału pierwszej edycji programu "MasterChef Junior". W ostatecznym starciu ustąpił miejsca jedynie Natalii Paździor, ale to oczywiście nie zmienia faktu, że Kuba, pomimo młodego wieku, jest prawdziwym mistrzem kulinarnym. Gdy oglądaliśmy go w programie, miał zaledwie 12 lat i był uroczym chłopcem. Dziś jest już nastolatkiem - ma 16 lat, a dzięki temu, że jest aktywny na Instagramie możemy zobaczyć jak wyrósł. Trzeba przyznać, że na najnowszych zdjęciach naprawdę ciężko go rozpoznać! Zobaczcie sami.

"MasterChef Junior": Jak dziś wygląda Jakub Tomaszczyk z pierwszej edycji?

Jakub Tomaszczyk z pierwszej edycji "MasterChef Junior" udowodnił, że jego potraw nie powstydziłby się nawet profesjonalny szef kuchni! Kuba tajników gotowania uczył się od najmłodszych lat, a z kuchnią oswajała go jego babcia. To właśnie ona zaszczepiła w nim miłość do gotowania. Chłopak uwielbiał oglądać również program "MasterChef" dla dorosłych, a kiedy tylko pojawiła się informacja, że powstanie odpowiednik kulinarnego show dla najmłodszych kucharzy, 12-letni wówczas Jakub bez wahania poszedł na casting do "MasterChef Junior".

Na castingu do programu przygotował - uwaga - ślimaki z ciasta francuskiego z tuńczykiem i sosem czosnkowym. Kuba bez problemu przeszedł wszystkie etapy programu, regularnie zachwycając przy tym jury. W ten sposób udało mu się dotrzeć do finału pierwszej polskiej edycji "MasterChef Junior"! Kuba ostatecznie zajął drugie miejsce. W finale ustąpił miejsca jedynie Natalii Paździor.

Po udziale w programie jednak słuch o nim zaginął, a od jego występu w "MasterChefie Juniorze" minęło już ponad 4 lata. Kuba jest jednak bardzo aktywny na swoim Instagramie o nazwie kuba.tomaszczyk. To właśnie tam znaleźliśmy jego najnowsze zdjęcia. Trzeba przyznać, że zdolny kucharz bardzo wyrósł i nie jest już małym chłopcem, a nastolatkiem. Sami zobaczcie, jak dzisiaj wygląda!

Dziś Kuba ma już 16 lat! (Aby zobaczyć kolejne zdjęcia, kliknij strzałkę w prawo)

Jak możemy zauważyć na instagramowym profilu Kuby, chłopak jest nie tylko fanem gotowania, ale także sportu.

I jak? Poznalibyście Jakuba z pierwszej edycji "MasterChefa Juniora"?