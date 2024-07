Już dziś na antenie TVN zobaczymy wielki finał MasterChef Junior! W ostatecznej rywalizcja zmierzą się 11-letnia Natalia Paździor i 12-letni Kuba Tomaszczyk. W decydującej rundzie mali kucharze będą musieli przygotować menu degustacyjne. Jak sobie poradzą? Komu Ania Starmach, Mateusz Gessler i Michel Moran przyznają prestiżowy tytuł MasterChefa Juniora i wymarzoną statuetkę?

By znaleźć się w finale, Natalia i Kuba musieli wykazać się nie tylko ogromnym kulinarnym talentem, ale również pokonać 12 pozostałych uczestników programu. Przed nimi ostatnia prosta na drodze do tytułu pierwszego polskiego MasterChefa Juniora. W najważniejszej z dotychczasowych konkurencji finaliści zmierzą się z popisowym menu degustacyjnym: 2 przystawkami, 2 daniami głównymi oraz pysznym deserem. Na przygotowanie potraw mali kucharze będą mieli tylko 2,5 godziny, ale pierwsze z dań musi trafić na stół jurorów już po godzinie. Co mówią o wielkim finale?

Ja marzę o tej statuetce. Ona jest najważniejsza w tym wszystkim – mówi Natalia Paździor. To jest najważniejsza nagroda, bo jej nie da się nigdzie kupić. Trzeba na nią sobie zapracować – dodaje Kuba Tomaszczyk.

Zwycięzca programu poza statuetką otrzyma 15 tysięcy złotych i wycieczkę zagraniczną dla całej rodziny. Zanim jednak dojdzie do rozstrzygającej rundy finałowej na planie MasterChefa Juniora spotkają się wszyscy uczestnicy programu. To właśnie oni będą dowodzić Mateuszem Gesslerem i Michelem Moranem. Mistrzowie kuchni będą gotować pod dyktando dzieci. Która z drużyn wygra tę konkurencję?

