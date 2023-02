Natalia Paździor z "MasterChef Junior" jak Kim Kardashian. Tak wyglądała na studniówce

Natalia Paździor z "MasterChefa" nagrała filmik, który w kilka godzin stał się hitem sieci. To wszystko przez to, że przymierzyła swój fartuch z programu. Od jej debiutu minęło ponad 4 lata. Internauci początkowo nie rozpoznali w pięknej 17-latce zwyciężczyni 1. edycji kulinarnego show dla dzieci. Dopiero w fartuchu Cię poznałam! Koniecznie musicie to zobaczyć! Zobacz także: Dziś finał "MasterChef Junior! Oto jak zmienili się zwycięzcy poprzednich edycji! Oto Natalia, Julka, Bartek, Paulina i Gaja Jak wygląda dziś Natalia Paździor z "MasterChef Junior"? Natalia Paździor wygrała 1. edycję "MasterChefa Juniora". W programie pojawiała się także w późniejszych edycjach, jednak już jako gość specjalny i inspiracja dla młodszych kolegów i koleżanek z programu. Podczas zmagań o wymarzoną statuetkę pierwszego polskiego " MasterChefa Juniora ", 12-letnia wówczas uczestniczka, nie miała sobie równych. Była bardzo utalentowana i pewna swoich umiejętności. Doskonale radziła sobie ze stresem i zawsze była gotowa pomóc kolegom i koleżankom w zmaganiach. 12-letnia Natalka wiedziała, po co przyszła do programu i udało jej się spełnić marzenia. To właśnie ona została laureatką pierwszej polskiej edycji programu kulinarnego dla dzieci. Dziś Natalia Paździor ma już 17 lat i wyrosła na przepiękną nastolatkę . Prowadzi profil na Instagramie, który śledzi prawie 90 tysięcy osób! Nastolatka jest również aktywna na Tik Toku, a jej ostatni filmik, w niecałe 24 godziny zdobył ponad milion odtworzeń! Nastolatka wyciągnęła z szafy swój programowy fartuch z "MasterChefa Juniora" i pokazała, jak dziś w nim wygląda. Koniecznie musicie to zobaczyć! @tttalkaaa 🥺 ♬ dźwięk oryginalny - Natalia...