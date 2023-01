"MasterChef Junior": Zalana łzami Natalia Paździor: "Nie pozbieram się po tym nigdy" 

Jakub Tomaszczyk wygrał 11. edycję programu "MasterChef Junior" w TVN. Widzowie doskonale pamiętają Kubę z dziecięcej wersji formatu, czyli "MasterChef Junior". Wówczas zajął 2. miejsce, a w ostatecznym starciu ustąpił miejsca jedynie Natalii Paździo. Gdy oglądaliśmy go w programie, miał zaledwie 12 lat i był uroczym chłopcem. Dziś jest już nastolatkiem - ma 19 lat i właśnie został wybrany najlepszym kucharzem w Polsce! Na co przeznaczy wygraną? "MasterChef": Kuba Tomaszczyk z 1. edycji "MasterChefa Juniora" zwycięzcą! 12-letni Kuba Tomaszczyk był gwiazdą 1. edycji "MasterChefa Juniora", gdzie udało mu się dojść aż do wielkiego finału. Wówczas przegrał jedynie z Natalią Paździor, która dziś jest nie do poznania. Po 7 latach od debiutu w "MasterChefie" dla dzieci zgłosił się do dorosłego formatu. Kuba Tomaszczyk został uczestnikiem 11. edycji "MasterChefa". Witam was ponownie w kuchni @masterchef_tvn 😅 Jak wrażenia po pierwszym odcinku 😸 - napisał kilka miesięcy temu na Instagramie. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kuba Tomaszczyk (@kuba.tomaszczyk) Zobacz także: MasterChef Junior: Natalia Paździor, zwyciężczyni pierwszej edycji wyrosła na piękną nastolatkę! W dodatku bardzo zeszczuplała "MasterChef Junior": Jak dziś wygląda Jakub Tomaszczyk z pierwszej edycji? Jakub Tomaszczyk z pierwszej edycji "MasterChef Junior" udowodnił, że jego potraw nie powstydziłby się nawet profesjonalny szef kuchni! Kuba...