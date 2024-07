Kinga Rusin nagrywa kolejne odcinki "Agenta" w Afryce. Dziennikarka na bieżąco pokazuje na swoim Instagramie zdjęcia z RPA. Choć Kinga nie zdradza, co dzieje się w programie oraz, kto z gwiazd już odpadł, to jej zdjęcia mocno zachęcają do oglądania. Przepiękne plenery, dzikie zwierzęta i powiew egzotyki z pewnością przyciągną wielu widzów. Nasz szczególnie zainteresowało zdjęcie, na którym Kinga pokazała, że w śniadaniu towarzyszy jej... małpka!

Reklama

Śniadanie w towarzystwie #naplanie #agent #africa #rpa - napisała dziennikarka.

Kiedy pierwszy odcinek nowego "Agenta"?

"Agent" w nowej odsłonie pojawi się na antenie TVN już w lutym 2016 roku. Premierowy odcinek ma zostać wyemitowany we wtorek 23 lutego o godzinie 21:10. Od tego dnia regularnie co tydzień będziemy mogli śledzić kolejne odcinki reaktywowanego show. Tym razem uczestnikami nie będą jednak anonimowe osoby, lecz gwiazdy z pierwszych stron gazet. Wśród nich znaleźli się m.in. Rafał Maślak. Joanna Jabłczyńska, Michał Szpak, Maciej Sieradzki, Hubert Urbański, Kamila Szczawińska, Dominika Tajner i inni. Wśród nich oczywiście będzie tytułowy agent, którego cele jest utrudnianie wykonywania zadań grupie, a jednocześnie pozostanie niezauważonym. Program poprowadzi Kinga Rusin. Jesteście ciekawi, kto jako pierwszy odpadł z programu? Czyżby był to Rafał Maślak? Podczas kiedy, Kinga nadal przebywa w Afryce, Rafał wrzuca na swoje profile w social media zdjęcia, z których wynika, że jest już w Polsce!

Zobacz też: Czułe pożegnanie Rafała Maślaka z dziewczyną na lotnisku. Co za gorące pocałunki! DUŻO ZDJĘĆ.

Zobacz także

Śniadanie Kingi Rusin na planie "Agenta".

Instagram

Dziennikarka poprowadzi nowe show z gwiazdami.

Czyżby Rafał Maślak już odpadł z programu?