Rafał Maślak jako pierwszy odpadł z programu "Agent"? Taki wniosek można wyciągnąć na podstawie zdjęć na Instagramie jego oraz Kingi Rusin. Podczas, gdy prowadząca program "Agent" na swoim profilu codziennie chwali się niezwykłymi zdjęciami oraz filmikami z Afryki, Rafał Maślak jest już w Polsce i pokazuje zdjęcia w SPA i z siłowni. Zdjęciami z ćwiczeń pochwalił się na Instagramie i Snapczacie! Czyżby model jako pierwszy pożegnał się z programem?

Wraca Agent! Na czym polega ten program?

W programie "Agent" bierze udział 12 uczestników. Podczas zagranicznego wyjazdu ( w edycji z gwiazdami jest to RPA) uczestnicy programu wykonują zadania fizyczne i umysłowe, za które jest przewidziana określona suma pieniędzy. W każdej edycji w grupie znajduje się Agent - osoba wybrana przez produkcję, której zadaniem jest utrudnianie wykonywania zadań innym uczestnikom, ale musi robić to na tyle umiejętnie, żeby nikt nie zorientował się, że to właśnie on/ona jest Agentem. Na koniec każdego odcinka uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania o Agenta i osoba, która udzieli najmniej poprawnych odpowiedzi, pożegna się z programem. Podczas kolacji na koniec dnia, uczestnicy dostają koperty, w których znajdują się piórka - czerwone lub zielone. Czerwone oznacza, że uczestnik odpada z programu. Czyżby Rafał Maślak już po tygodniu udziału w programie otrzymał takie piórko?

Joanna Jabłczyńska, jedna z uczestniczek programu, tydzień temu umieściła na Instagramie zdjęcie z Warszawy z walizką, pod którym napisała - "Nieobecna do odwołania".

Kinga Rusin jeszcze wczoraj pokazała na Instagramie taki film z Afryki:

Oczywiście można założyć, że Rusin tylko wspomina na Instagramie pobyt w Afryce, ale gdyby tak rzeczywiście było, prezenterka z pewnością pojawiłaby się na wczorajszym Balu Dziennikarzy. Podczas, gdy Kinga chwali się zdjęciami z Afryki, Rafał Maślak ćwiczy na siłowni i odpoczywa w SPA. Pokazał też na Snapczacie filmik w Warszawy.

Rafał Maślak na siłowni:

Rafał Maślak w SPA:

Co o tym myślicie?