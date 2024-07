Danuta Holecka ma aktualnie 56 lat i kojarzona jest przede wszystkim ze stacją TVP, gdzie przez lata była prezenterką "Wiadomości", a od jakiegoś czasu dziennikarka pracuje w TV Republika. Kobieta stara się nie pokazywać swoich najbliższych i w tym aspekcie pozostaje raczej tajemnicza. 15 lipca media obiegła smutna wiadomość o śmierci jednego z synów Danuty Holeckiej. 31-letni Julian Dunin Holecki, ceniony lekarz zmarł nagle.

Kim jest mąż Danuty Holeckiej

Kim jest mąż Danuty Holeckiej? To pytanie zapewne zadaje sobie wiele osób. Związek pary zaczął się w czasach studiów i bardzo szybko rozkwitał. Krzysztof Dunin-Holecki był już żonaty, ale mimo to po trzech tygodniach znajomości oświadczył się dziennikarce. Z dotychczasową żoną Krzysztof wziął rozwód i do dziś od 30 lat jest z Danutą Holecką.

Artur Barbarowski

Kiedy wychodziłam za mąż, byłam bardzo młoda i chciałam tylko kochać, być kochaną i mieć zdrowe dzieci. I o to prosiłam Boga powiedziała kiedyś Holecka w wywiadzie dla 'Życia na gorąco'

Oczekiwanie na ślub okazało się dość niefortunnym czasem. Datę wydarzenia przekładano aż trzy razy. Kiedy wszystko się udało i para powiedziała sobie "Tak". Bardzo szybko urodziły im się bliźniaki Julian i Stefan.

Małżeństwo sporadycznie pojawia się na czerwonych dywanach i ściankach. Krzysztof Dunin-Holecki od 2004 roku prowadzi swój biznes. Jest to firma Grand Prix Parkingi Strzeżone.

TRICOLORS

9 lipca 2024 roku zmarł syn Danuty Holeckiej, jednak smutna informacja o śmierci Juliana Dunina-Holeckiego obiegła media dopiero w dniu jego pogrzebu czyli 15 lipca. Syn dziennikarki miał zaledwie 31 lat i był lekarzem ortopedą, pracującym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Przyczyna śmierci lekarza nie jest znana.

fot: TRICOLORS/EAST NEWS 09.09.2007 Dzień otwarty w TVP. Danuta Holecka z synami.

