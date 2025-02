Oliwia Bieniuk już w młodym wieku zdobyła rozgłos w show-biznesie, głównie za sprawą tego, że jest córką uwielbianej w całym kraju, zmarłej w 2014 roku Ani Przybylskiej. Nie pozostała obojętna na zainteresowanie mediów i szybko zdecydowała się na udział w "Tańcu z gwiazdami". Stara się na własną rękę rozwijać swoją karierę, jednak wciąż jest porównywana do mamy, z czym próbuje walczyć. Oliwia jest też aktywna na Instagramie, gdzie coraz śmielej pokazuje urywki z życia prywatnego. Najnowszym postem wywołała spore poruszenie.

Oliwia Bieniuk ponownie zachwyca swoich obserwatorów na Instagramie. Młoda influencerka opublikowała filmik z rajskiej plaży, który w ciągu kilku godzin zebrał tysiące polubień i mnóstwo komentarzy. Jednak to nie malownicza sceneria przyciągnęła największą uwagę internautów, a humorystyczny tekst na zdjęciu. W poście Bieniuk żartobliwie nawiązała do sytuacji, która wielu osobom może być dobrze znana. Wspomniała przy tym o teściowej i ukochanym.