Po rewolucji, jaka rozpoczęła się w Telewizji Polskiej i przeszła przez pozostałe największe stacje w kraju, widzowie zastanawiali się, jak będą wyglądały sylwestrowe koncerty. W tym roku rzeczywiście nie zabraknie niespodzianek. Bo impreza TVP nie odbędzie się w Zakopanem i w dodatku zabraknie na niej Zenka Martyniuka. Tym razem zabawa została przeniesiona do Chorzowa na Stadion Śląski. Natomiast wspomniany wcześniej, polski król disco polo będzie bawił publiczność w Toruniu jako gwiazdor Polsatu. Do walki o oglądalność 31 grudnia włączyła się Telewizja Republika. Stacja zorganizuje własne wydarzenie w Chorzowie. Niektórym artystom oberwało się za przyjęcie oferty. Nawet ich fani są podzieleni.

Chcąc pozyskać część dawnej widowni Telewizji Polskiej po wielkich zmianach z początku roku, Telewizja Republika zatrudniła, niektórych zwolnionych z TVP dziennikarzy, a teraz organizuje sylwestra. Na rynku w Chorzowie wystąpi sporo zespołów disco polo. Publiczność będzie bawiła się razem z m.in. Sławomirem Świerzyńskim, Donem Vasylem, Pięknymi i młodymi, a także Weekend.

Pod adresem ostatniej z wymienionych grup pojawiło się sporo słów krytyki ze strony internautów oraz fanów. Z zarzutami musiał zmierzyć się frontman zespołu Radek Liszewski. Artysta przyznał, że początkowo nie miał pojęcia o burzy w mediach wokół prawicowej stacji. Później dodał, że nie ma sobie nic do zarzucenia.

W okolicach Lublina i w Chełmie nie ma wolnych pokoi w pensjonatach i nie ma wolnych miejsc w hotelach. Ludzie muszą przyjeżdżać po 200, 250 kilometrów, żeby dotrzeć na imprezę. Tam, gdzie mnie zapraszają, to ja jadę. Ja jestem jak taksówkarz tak naprawdę. Ja po prostu z koncertowania żyję i tam, gdzie dostaję zaproszenie, tam jadę. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie

Ja o żadnym hejcie nie słyszałem. a dostałem i widziałem w internecie bardzo dużo pozytywnych opinii, bo co ma wspólnego z polityką, czy to Telewizja Republika, czy Telewizja Publiczna, czy Telewizja Polsat, czy Telewizja TVN? To nie ma nic wspólnego. Sylwester i scena sylwestrowa to jest czas, gdzie wszelkie podziały i wszelkie spory uciekają

– dodał.