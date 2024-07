Karolina Gilon, uczestniczka 5. edycji Top Model jest w stanie wiele poświęcić, żeby zostać modelką. Mimo że lubi jeść, przeszła na dietę i ostro trenuje: „Mojego biustu już nie ma” - mówiła po kuracji. W piątym odcinku Top Model, uczestnicy musieli pozować nago, z wężem lub z robakami! Karolina zdecydowała się na... robaki! I jak się teraz okazuje, jest to jej ulubione zdjęcie, które zrobiono jej w show!

Do tej pory moje ulubione zdjęcie to jest to z robalami. Przedstawia taką Gilon-wojowniczkę. I widać, że te robaki bardziej się bały mnie, niż ja ich - powiedziała Karolina Party.pl.