Karolina Gilon z pewnością już odlicza dni do narodzin jej pierwszego dziecka. Gwiazda Polsatu jest już w zaawansowanej ciąży i wkrótce zostanie mamą. Karolina Gilon chętnie zdradza, jak się czuje w ciąży i relacjonuje, jak wyglądają przygotowania do narodzin maleństwa. Teraz zaskoczyła swoich fanów publikując zdjęcie synka! Zwróciła uwagę, że maleństwo jest do niej bardzo podobne.

Karolina Gilon pochwaliła się swoim synkiem

W tym roku w życiu Karoliny Gilon wydarzyło się naprawdę sporo. Na początku marca uwielbiana przez widzów prowadząca "Love Island" ogłosiła związek z Mateuszem, byłym uczestnikiem randkowego show. Gwiazda nie ukrywała swojego szczęścia i chętnie pokazywała romantyczne kadry ze swoim partnerem. Co ciekawe, już kilka miesięcy później okazało się, że zakochani spodziewają się dziecka. O tym, że Karolina Gilon jest w ciąży wszyscy dowiedzieli się pod koniec wakacji. Od tamtej chwili ciężarna Karolina Gilon chętnie pokazuje, jak rośnie jej brzuszek i jak przygotowuje się do roli mamy. Karolina Gilon w "Halo tu Polsat" przypadkiem zdradziła płeć dziecka, a ostatnio urządziła huczne baby shower z okazji zbliżających się narodzin maleństwa.

Teraz Karolina Gilon podczas relacji na InstaStories zaskoczyła wszystkich i zestawiła swoje zdjęcie z dzieciństwa z fotką USG, na której widać jej synka.

Nasz synek w brzuszku napisała szczęśliwa gwiazda Polsatu.

Wygląda na to, że nie wszyscy dostrzegli podobieństwo dziecka do Karoliny Gilon. Gwiazda Polsatu od razu zaczęła się tłumaczyć i zwróciła uwagę na usta synka.

Wiemy, że tego nie widzicie, ale ja to widzę oczami wyobraźni, afirmujemy. Co prawda, to prawda słuchajcie usta są na pół twarzy- nie zrobione. Może mój syn udowodni, że mam naturalne usta. Nie, ale naprawdę na pół twarzy ma (usta przyp. red.) wyznała przyszła mama.

Przypominamy, że Karolina Gilon do tej pory nie zdradziła, na kiedy dokładnie zaplanowany jest poród. Przyszła mama nie ujawniła również, jakie imię wybrała dla swojego synka. Myślicie, że Karolina Gilon wybierze tradycyjne czy nowoczesne imię dla dziecka.

Ostatnio radosne wieści przekazał również kolega Karoliny Gilon z Polsatu. Krzysztof Ibisz przywitał na świecie córkę i pokazał wzruszające zdjęcie z dziewczynką, która otrzymała piękne imiona.

Tylko u halo tu Polsat oficjalnie ogłaszamy! Krzysztof i Joanna zdecydowali. Ich córka będzie się nazywać Mia Helena Ibisz czytamy na oficjalnym profilu na Instagramie.

