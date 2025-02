31 stycznia 2025 roku Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński powitali na świecie swojego pierwszego syna. Informację o narodzinach dziecka przekazano w programie „Halo tu Polsat”. Szczęśliwi rodzice nie kryją radości i chętnie dzielą się swoją nową rzeczywistością. Dumna para pojawiła się w śniadaniówce stacji i opowiedziała, jak się czuje. Karolina i Mateusz przyznali, że są wyczerpani, ale przede wszystkim czują radość.

W piątek, 7 lutego Karolina Gilon potwierdziła, że została mamą. Tego samego dnia o poranku prowadząca randkowy show „Love Island” pojawiła się w programie „Halo tu Polsat”. W mediach społecznościowych produkcji opublikowano nagranie z domu świeżo upieczonej mamy. Prezenterka telewizyjna ujawniła, ile waży jej synek. Widać, że rozpływa się nad swoją pociechą.

Witam wszystkich widzów Polsatu i całą ekipę „Halo tu Polsat”. My już jesteśmy we trójkę. Narodził się nasz synek, całe 4,3 kg. Kawał chłopa, ale prześliczny jest, taki słodki i grzeczny. Kochani, mam nadzieję, że niedługo do was wrócimy, ale póki co wracamy do naszych obowiązków, czyli pieluchy, karmienie, niespanie

– przekazała.