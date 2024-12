Karolina Gilon jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek telewizyjnych, a nagroda w kategorii "Osobowość telewizyjna" 2024 w plebiscycie "Gwiazdy Party" jest tylko tego kolejnym dowodem. 35-latka przyznaje, że ma lepsze i gorsze dni, ale idzie dalej, bo wiele osób dodaje jej siły. To dla swoich fanów wciąż wrzuca nowe treści na swojego Instagrama.

Reklama

Karolina Gilon o wsparciu, jakie na co dzień otrzymuje

Karolina Gilon i jej partner Mateusz Świerczyński, którego poznała dzięki programowi ''Love Island" przygotowują się właśnie do najważniejszej roli w ich życiu — do roli rodziców. Ostatnio Karolina Gilon pochwaliła się zdjęciami z baby shower, który spędziła z najbliższymi w restauracji. To właśnie wtedy celebrytka ujawniła, że spodziewa się chłopca. Fani prezenterki bardzo ją cenią za jej osobowość i mocno ubolewają nad tym, że jesienią nie było kolejnej edycji "Love Island". Jednak to, co najważniejsze to, że nie zapomnieli o niej nawet przez chwile i to dzięki nim 35-latka otrzymała nagrodę w kategorii "Osobowość telewizyjna" w plebiscycie Party.pl. W rozmowie z naszym reporterem gwiazda zdradziła, jak odbiera to wsparcie, które na co dzień otrzymuje od swoich obserwatorów.

Właśnie na tych pozytywnych obserwatorach, którzy życzą mi dobrze, najbardziej się skupiam. To dla nich robię ten cały kontent i to z nimi chcę mieć największy kontakt, bo oni są dla mnie ogromnym wsparciem i wiem, że gdyby nie oni to serio już nieraz bym zniknęła z Instagrama, tak na zawsze, a jednak widzę, że ta większa część chcę dla mnie dobrze, cieszy się ze mną. Oni ze mną dojrzewają, oni ze mną dorastają, bo mam wrażenie, że mój obserwator jest głównie w moim wieku – powiedziała Karolina.

Co jeszcze zdradziła Karolina Gilon? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by się tego dowiedzieć.

Natomiast cała rozmowa z prowadzącą "Love Island" znajduje się poniżej.

Reklama

Zobacz także: Karolina Gilon wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"? "Naprawdę chciałabym to przeżyć"