Ósmy odcinek "Top Model" zakończył się porażką Natalii, ale nie odeszła ona z programu, bo... ocalił ją Michał Piróg! Wykorzystał swój głos, by uchronić nieśmiałą dziewczynę przed opuszczeniem show. W ubiegłym tygodniu najsłabszy okazał się Michael Mikołajczuk, który nie poradził sobie na sesji sportowej. Model nie wykazał pokory i wdał się w dyskusję z jurorami - i odpadł z 7. odcinku.

Ostatnia odsłona "Top Model" zaczęła się od wizyty w gorącym Izraelu. Uczestnicy na początku musieli na własną rękę zareklamowac biżurterię. Najlepiej poszło Karolinie.

Karolina wygrała! Zasługiwała? ☺Miła czy podlizywała się?

Potem przyszli modele i modelki wzięli udział w bardzo seksownej sesji w morzu. Autorem zdjęć jest znany izraelski fotograf Alexander Lipkin. Uczestnicy zostali podzieleni na pary. Jedna para była żeńska, a Andre pozował sam. Komu poszło najlepiej? Jury nie miało wątpliwości - najwyżej oceniło Jakoba i Magdę.

Jakob i Magda



Najlepsze zdjęcie! Zgadzacie się z jurorami?

Choć Samueal z Kamilą też zebrali wysokie noty!

A może to zdjecie...? ☺Samuel i Karolina!

