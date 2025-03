Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński już od ponad roku tworzą zgrany związek, a od 7 tygodni są również szczęśliwymi rodzicami małego Franka. Obydwoje świetnie odnaleźli się w nowej roli, a dzięki ogromnemu wsparciu ze strony Mateusza, Karolina Gilon już zdecydowała o powrocie do pracy. Właśnie przekazała radosną wiadomość swoim fanom.

Przypomnijmy, że Karolina Gilon urodziła synka dokładnie 31.01. 2025 roku. Radosną nowinę o pojawieniu się pociechy przekazała kilka dni później za pośrednictwem swojego Instagrama. Od tamtej pory gwiazda chętnie dzieli się z fanami nowinkami z życia świeżo upieczonej mamy. Nic więc dziwnego, że również taką wiadomością, jaką jest powrót do pracy po porodzie, także od razu podzieliła się z obserwatorami.

Moi drodzy - to już czas! Po siedmiu tygodniach (od porodu - przyp. red.) wracam do pracy! Właśnie jedziemy na plan nagraniowy i powiem tak - jestem podekscytowana, ale też troszeczkę taka, jakby to powiedzieć... Może nie to, że się boję, ale jestem ciekawa, co się wydarzy, bo jadę z moimi chłopakami. Tutaj Franiu śpi, Mati prowadzi.

- przyznała Karolina Gilon