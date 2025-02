Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński z "Love Island" obchodzą wyjątkowe walentynki. Nie tylko świętują wzajemną miłość, ale także tulą w ramionach swojego wymarzonego synka, który przyszedł na świat pod koniec stycznia. Zdjęcia, które w sieci opublikowali dumni rodzice, poruszają do łez. Mają wszystko, co najważniejsze.

Gilon z partnerem świętują pierwsze walentynki z synem

Pod koniec stycznia Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński zostali rodzicami po raz pierwszy. Pierwszymi zdjęciami z maleństwem podzielili się już kilka dni później. Wyjątkowe święto, jakim są walentynki, spędzają już w powiększonym gronie. Trudno mówić o piękniejszej miłości niż ta rodziców do dziecka. Zakochani w sobie i swoim synku Karolina i Mateusz podzielili się wzruszającymi kadrami ze swojego domu:

Moje walentynki - napisała Karolina Gilon.

Opublikowała zdjęcie Mateusza z "Love Island", który tuli w ramionach swoje dziecko. Sam zresztą nie pozostał dłużny i również pokazał zdjęcia swoich najważniejszych osób na świecie, czyli Karoliny i maleństwa:

Moje dwie Pandki walentynkowe

Z pewnością te walentynki zapamiętają na zawsze.

Karolina Gilon opublikowała film z porodu

Karolina Gilon zdecydowała się podzielić wzruszającym filmem z dnia porodu. Internauci mogli zobaczyć wyjątkowe chwile sprzed porodu a także moment, w którym rodzice po raz pierwszy ujrzeli swojego synka, a także przedstawili go swoim rodzicom, łącząc się z nimi przez telefon. Intymne nagranie z porodu początkowo miało być prywatną pamiątką. Film ukazuje emocje towarzyszące narodzinom jej syna, w tym momenty bólu, strachu, ale także ogromnej radości. Gilon zdecydowała się opublikować to nagranie, aby znormalizować temat porodu i pokazać przyszłym mamom, że nie są same w swoich doświadczeniach. Nagranie spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród internautów, którzy docenili szczerość i odwagę prezenterki.

Jak ma na imię syn Karoliny Gilon?

Syn Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego urodził się 30 stycznia 2025 roku. Do tej pory zakochani nie zdradzili, jakie imię wybrali dla swojego dziecka. Podzielili się natomiast faktem, że maluch będzie nosił dwuczłonowe nazwisko. Karolina Gilon informowała o tym już kilka miesięcy temu, w wywiadzie z Pomponikiem. Dlaczego podjęła taką decyzję?

Myślę, że tak jest fair. Będzie dwuczłonowe nazwisko: Gilon-Świerczyński. To wyszło w rozmowie, że nazwisko Gilon jest nazwiskiem, które niestety ma tylko moja rodzina w Polsce. Jak nie wezmę spraw w swoje ręce i nie przedłużę rodu, to nikt tego nie zrobi. Mój brat ma już prawie 40 lat i nie doczekałam się od niego dziecka... Przeciągamy to, żeby szło jak najdalej - wyznała.

Myślicie, że Karolina i Mateusz niedługo zdradzą tajemnicę związaną z imieniem swojego syna?

