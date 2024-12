Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński poznali się w "Love Island" i nic nie wskazywało na to, że połączy ich jakieś uczucie. Oni udowodnili, że miłość nie zna granic i właśnie czekają na przyjście na świat swojego pierwszego dziecka. Tuż przed porodem celebrytka świętuje wyjątkowy dzień. Spójrzcie tylko na te zdjęcia!

Karolina Gilon to jedna z najbardziej lubianych polskich prezenterek telewizyjnych. Gwiazda zawdzięcza swoją popularność miłosnemu show "Love Island", w którym jest prowadzącą od 2019 roku. Dzięki programowi zdobyła nie tylko sympatie widzów, ale również znalazła miłość swojego życia - Mateusza Świerczyńskiego, który pojawił się 7. edycji jako uczestnik. Na początku para ukrywała swój związek, ale z czasem postanowili podzielić się swoim szczęściem. Teraz zakochani wyczekują na przyjście na świat ich pierwszego wspólnego dziecka. Ostatnio odbył się baby shower Karoliny Gilon podczas którego potwierdziła, że spodziewa się chłopca. Dzisiaj celebrytka obchodzi 35. urodziny i z tej okazji opublikowała obszerny wpis na swoim Instagramie.

Happy b-day to me!!! Jestem wdzięczna mojej Mamie, że dokładnie 35 lat temu w wielkich, porodowych mękach wypuściła mnie na świata. Ja dzięki temu mogłam przeżyć te wszystkie piękne momenty, których mam zamiar przeżyć jeszcze miliony. To pierwsze zdjęcie, to spokój o jakim zawsze marzyłam, poczucie szczęścia bez wychodzenia z domu. To uczucie, że wszystko co jest dla mnie najważniejsze mam dziś pod ręką :) marzenia się spełniają :) mój mały świat w wielkim świecie

– zaczęła Karolina Gilon.