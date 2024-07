Karolina Gilon nie mogła czekać dłużej i wyznała wszystko na swoim Instagramie. Nikt nie wiedział, że z celebrytką jest na tyle źle, że musi pożegnać się ze swoimi widzami! Zobaczcie, co powiedziała Karolina Gilon. Czy to przez to nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"?

Karolina Gilon w poruszającym wpisie

Karolina Gilon zyskała popularność w programie "Top Model". Następnie otrzymała angaż do roli prowadzącej "Ninja Warrior" oraz "Love Island". Wszystkie te formaty są uwielbiane przez widzów i osiągają wybitną oglądalność, co sprawia, że są nakręcane niemalże bez przerwy. Niedawno producenci "Love Island" wyznali, że na jesieni nie odbędzie się nowa edycja, jednak w zamian za to Karolina Gilon miała wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami". Znany jest skład uczestniczek tanecznego show i brakuje tam nazwiska prowadzącej "Love Island". Teraz wiemy dlaczego!

Karolina Gilon postanowiła nagrać filmik, w którym opowiedziała o swoim złym samopoczuciu. Okazuje się, że jest zmęczona i przebodźcowana. Zobaczcie, jakimi słowami zwróciła się do fanów:

Kasuję Instagram. Powiem tak, od 9 lat jestem non stop online. Od 5 lat zrobiłam 9 sezonów Ninja Warrior, 9 sezonów Love Island. Jestem najzwyczajniej w świecie zmęczona, przestymulowana, przebodźcowana. Potrzebuję zająć się swoim zdrowiem, potrzebuję zająć się swoją psychiką. To jest właśnie ten moment, w którym ja bardzo potrzebuję odpocząć - zaczęła Karolina Gilon.

Następnie Karolina Gilon wyznała, że kasuje aplikację w telefonie, aby nie musieć wchodzić i sprawdzać, co dzieje się w świecie. Na koniec zwróciła się do fanów z ważnym apelem:

Pamiętam też o Was, dlatego tu, pod tą rolką(...) wypisuję Wam kilka miejsc, nie bagatelizujcie tego! Tam uzyskacie pomoc, dbajcie o siebie. Ja właśnie teraz to robię. Do zobaczenia kiedyś tam, za jakiś czas - podsumowała Karolina.

Fani od razu pospieszyli ze słowami wsparcia dla Karoliny:

Tulę Cię mocno Karolina. Jestem z Ciebie dumna, że nagrałaś to video. Na pewno ośmieli Twoich widzów by szukać pomocy, kiedy jej potrzebują

Trzymaj się trzymamy kciuki - najważniejsze to zadbać o siebie

Gratuluję pięknej decyzji . Z troski o siebie i miłości do siebie. Dużo zdrowia dla Ciebie kochana

Siła jest w Tobie. Trzymaj się - rozpisują się fani.

To zapewne dlatego nie zobaczymy Karoliny Gilon w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Trzymamy kciuki za zdrowie Karoliny.

