Karolina Gilon to jedna z najpopularniejszych uczestniczek 5. edycji "Top Model". Nic więc dziwnego, że gdy w jednym z odcinków zasugerowano, że modelka i czarnoskóry model Andre mogą mieć romans, wśrod fanów programu zawrzało. Tym bardziej, że Karolina Gilon ma chłopaka, o którym zresztą chętnie opowiada w wywiadach.

Modelka, którą spotkaliśmy na pokazie marki Bizuu, wyznała nam jakiego rodzaju relacja łączy ją z Andre:

Jest to program po polsku. Andre nie rozmawia po polsku, a ja byłam jedyną osobą, która non stop probowała mu tłumaczyć wszystko w języku angielskim. Tak powstała nasza przyjaźń. O to, co czuje do mnie Andre, to trzeba zapytać jego, a nie mnie. Ja mam chłopaka i czyste sumienie.