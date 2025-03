Karolina Gilon z samego rana opublikowała materiał wideo, dzięki któremu wszyscy mogli w końcu dowiedzieć się, jakie imię otrzymał jej synek. Chwilę później świeżo upieczona mama dodała kolejne nagranie i wyjawiła, że jest wzruszona ciepłem, jakie otrzymała od swoich fanów.

Karolina Gilon i jej partner, Mateusz Świerczyński, kilka miesięcy temu powitali na świecie swojego synka. Niedawno para podzieliła się z obserwatorami informacją o imieniu chłopca. W poście na Instagramie Karolina Gilon zdradziła, że ich syn nazywa się Franek. Ten wyjątkowy materiał wideo spotkał się z dużym entuzjazmem ze strony jej fanów, którzy zasypali ją pozytywnymi komentarzami.

Teraz Karolina postanowiła przyznać się przed fanami, że ciężko było jej podkładać dźwięk do wideo, ponieważ za każdym razem pojawiały się u niej łzy wzruszenia.

Przysięgam, że nie mogę oglądać tego filmu też, bo ryczę za każdym razem. Wystarczy, że go dla Was składałam i po prostu nie byłam w stanie nagrywać tego co tam mówię, bo ciężko mi było te słowa wymówić na głos. To jest takie wzruszające i takie emocjonalne bardzo. Cieszę się, że też tak fajnie przyjmujecie i dziękuję Wam za wszystkie komentarze! (...) Emocjonalny dzień będzie. Dziękuję za takie ciepłe przyjęcie

- mówiła poruszona Karolina Gilon.