Karolina Gilon, prezenterka współpracująca obecnie z Telewizją Polsat, zadebiutowała w mediach za sprawą udziału w "Top Model". Szybko została zauważona przez producentów innych show, a ona sama odkryła, że nie tylko na modelingu chce się skupiać. Jej kariera nabrała rozpędu, gdy została prowadzącą "Love Island". Tam też poznała swojego ukochanego, z którym spodziewa się pierwszego dziecka. Celebrytka nagle opublikowała szereg poruszających zdjęć, a pod nimi pochyliła się nad tematem macierzyństwa.

Wzruszona Karolina Gilon wyczekuje narodzin pierwszego dziecka

Już lada moment Karolina i jej ukochany Mateusz powitają na świecie pierwszy owoc swojej miłości. 35-latka odlicza niecierpliwie, co chętnie relacjonuje na swoim Instagramie. Tym razem podzieliła się z odbiorcami serią fotek z ciążowej sesji, a pod nimi przyznała wprost, że nadal nie dowierza w to, że za chwilę zostanie mamą!

Poród na dniach, a ja patrzę na tę kobietę na zdjęciu, z tym pięknym brzuchem i wciąż przecieram oczy... czy to ja? Naprawdę?

Okazuje się, że w przeszłości Karolina Gilon nawet nie sądziła, że pewnego dnia doświadczy macierzyństwa. Teraz natomiast z dumą przyznaje, że już sam czas ciąży wywrócił jej życie do góry nogami i choć maleństwo przyjdzie na świat dopiero za moment, udało jej się poczuć instynkt macierzyński.

Nigdy nie sądziłam, że stanę przed obiektywem, pozując do pamiątkowej, ciążowej sesji, a dziś całą sobą czuję się już matką. Czuję, jak okres tych 9 miesięcy był mi potrzebny, aby poczuć instynkt i gotowość do najważniejszej roli mojego życia. Czekamy na Ciebie Bobasie

Karolina Gilon i Mateusz z "Love Island" spodziewają się wymarzonego synka

Jak mogliśmy się spodziewać, post Karoliny wywołał ogromny zachwyt wśród internautów i pokazał, że nie tylko przyszli rodzice nie mogą się doczekać narodzin maleństwa. Warto przypomnieć, że para spodziewa się synka, który szczególnie marzył się Karolinie. O płci pociechy przypadkiem wygadała się w "Halo tu Polsat", przyznając, że od początku była nastawiona na chłopca.

To chłopiec! Chłopiec, o którym marzyłam. Zawsze mówiłam, że jak będzie dziecko, to chciałabym mieć chłopca. (...) W momencie kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, od razu czułam, że to będzie chłopiec

Niezwykła historia miłości Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego

Karolina Gilon, prowadząca program "Love Island. Wyspa miłości", jest w związku z Mateuszem Świerczyńskim, uczestnikiem siódmej edycji tego show. Choć on udał się do programu, by znaleźć ukochaną pośród innych uczestniczek, niespodziewanie nawiązał bliższą relację z samą gospodynią formatu. Para przez pewien czas ukrywała swój związek, ale w marcu 2024 roku oficjalnie go potwierdzili, publikując wspólne zdjęcia na Instagramie. Od tamtej pory cieszą się ogromną aprobatą ze strony fanów, a niedawno Gilon wspomniała nawet o ślubie!

