Rok 2024 z pewnością był przełomowy dla Karoliny Gilon. Wiosną prowadząca "Love Island" ogłosiła, że jest w związku z Mateuszem, byłym uczestnikiem randkowego show, a kilka miesięcy później okazało się, że zakochani spodziewają się dziecka. Dziś Karolina Gilon jest w zaawansowanej ciąży i już lada dzień maleństwo może pojawić się na świecie. Tuż przed porodem gwiazda postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań od internautów i nagle wygadała się na temat ślubu z partnerem!

Karolina Gilon i Mateusz z "Love Island" chcą powiedzieć sobie "tak"?

Karolina Gilon już od kilku lat prowadzi "Love Island" i należy do grona najpopularniejszych gwiazd Polsatu. Prowadząca randkowe show na początku minionego roku ogłosiła, że znalazła swoją drugą połówkę i jak się wówczas okazało, spotyka się z Mateuszem z siódmej edycji programu. Zakochani chętnie pokazywali się razem na oficjalnych imprezach i wrzucali do sieci romantyczne zdjęcia. Dokładnie 30 sierpnia 2024 roku okazało się, że Karolina Gilon jest w ciąży. Gwiazda Polsatu po raz pierwszy pochwaliła się wówczas zaokrąglonym brzuszkiem, a później chętnie pokazywała, jak szykuje się do roli mamy. Ostatnio Karolina Gilon pokazała zdjęcia z baby shower, a teraz postanowiła zorganizować "Q&A" i chętnie odpowiadała m.in. na pytania o ślub z Mateuszem.

Planujecie ślub? dopytywali fani.

Karolina Gilon z wymownym uśmiechem powiedziała krótko:

Planujemy

To jednak nie koniec! Chociaż Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński wciąż czekają na narodziny swojego pierwszego potomka to już pojawiły się pytania o drugie dziecko. Gwiazda Polsatu nie ukrywa, że chciałaby mieć więcej dzieci.

W planach mamy już drugie... Ale dajemy sobie jeszcze margines bezpieczeństwa. Wiemy jak się robi więc jak coś to czemu nie odpowiedziała szczerze Karolina Gilon.

Przypominamy, że kilka tygodni temu Karolina Gilon w "Halo tu Polsat" przypadkiem zdradziła płeć dziecka i wówczas wyszło na jaw, czy gwiazda spodziewa się syna czy córki. Teraz podczas relacji na InstaStories gwiazda Polsatu ujawniła nawet, ile kilogramów przytyła podczas ciąży.

Po dwa kilo na miesiąc chyba, ogólnie przytyłam z osiemnaście kilo, jakoś tak. Na początku się najwięcej tyje, a później już tak stopuje tylko, że ja byłam naprawdę bardzo szczupła jak zaszłam w ciążę więc musiałam się trochę dożywić i w ogóle więc jadłam więcej wobec tego organizm po prostu przytył, ale szczerze powiem że nie wiem, gdzie mi się te osiemnaście kilo zmieściło wyznała ciężarna gwiazda.

My już czekamy na pierwsze zdjęcia Karoliny Gilon z dzieckiem!