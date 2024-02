Makijaż powiększający oczy to przede wszystkim technika konturowania powieki, dzięki której nadamy jej zupełnie nowego kształtu. Najłatwiej będzie to wykonać za pomocą chłodnych i beżowych cieni do oczu - musicie skupić się na przyciemnianiu, ale też rozjaśnianiu wybranych partii. Do wykonania takiego makijażu przyda wam się baza pod cienie lub korektor, cienie do powiek, kredki do oczu - najlepiej wodoodporne, tusz do rzęs i sztuczne rzęsy. Dzięki takiemu makijażowi nadacie spojrzeniu głębi, a wasze oczy będą przypominać te "sarnie".

Makijaż, który powiększy optycznie oczy, wcale nie musi być w wyrazistych kolorach - wręcz przeciwnie,. Lepiej jeśli wybierzecie stonowane brązy i maty, wtedy będzie mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Co więcej, taki makijaż będzie rewelacyjnym rozwiązaniem nie tylko na wielkie wyjścia, ale również do biura czy na co dzień. Makijaż, który konturuje powiekę, pasuje każdemu, a szczególnie osobom o opadającej powiece.

Makijaż opadającej powieki jest jednym z moich ulubionych, gdyż efekt finalny jest bardzo satysfakcjonujący. Jeżeli chodzi o opadająca powiekę - tutaj wchodzi gra iluzji. Nie tyle skupiamy się na ruchomej powiece, co nad obszarem pomiędzy brwią a powieką ruchomą. Pracujemy na otwartym oku, przyciemniany zewnętrzny kącik wyciągając go ku górze, tym samym tworzymy efekt powieki właściwej. Świetnym trickiem przy opadającej powiece są tez sztuczne rzęsy, szczególnie w zewnętrznym kąciku. Genialnie optycznie unoszą powiekę, a tym samym powiększają oko - zwraca uwagę nasz ekspert.

Zabierając się za taki makijaż skupcie się na dokładnym rozblendowaniu cieni - by przejścia pomiędzy kolorami nie była widoczne, a sam produkt rozcierajcie delikatnie ku górze.

Cały makijaż najlepiej zacząć od pokrycia powieki bazą pod cienie. Najjaśniejszego cienia - najlepiej wybrać zbliżony do naturalnego koloru twojej skóry - możecie użyć jako bazy i pokryć kosmetykiem całą powiekę. Potem warto będzie jeszcze do niego wrócić i nałożyć go w wewnętrzny kącik zamiast rozświetlacza. Nieco ciemniejszym kolorem beżu wykonturuj powiekę, pamiętaj, by stworzyć płynne przejścia, a najciemniejszy kolor niech powędruje w wewnętrzny kącik. Cienie nałóż puchatymi pędzlami. Jeśli chcecie dodatkowo podkreślić ruchomą powiekę, sięgnijcie po błyski. Taka kompozycja doda trójwymiarowości i zapewni spektakularny efekt. Koniecznie wybierzcie chłodne odcienie brązu. Tuż pod linią brwi warto dodać odrobinę korektora, który "wyczyści" nam makijaż, zadba o wyrazistość i delikatnie rozświetli tę okolicę, a sama brew optycznie pójdzie nieco w górę. Ważnym krokiem jest użycie jasnej kredki na linię wodną, to naprawdę robi różnice i otwiera oko.

Super trik: Nie zapominajcie o podkreśleniu dolnej powieki, ona zrobi ogromną różnicę, co również podkreśla nasz ekspert Jędrzej Urbański.

Wiele osób myśli, że to optycznie pomniejsza oko. Nic bardziej mylnego! Kiedy już mamy idealnie wyrównany koloryt skóry pod okiem, możemy na naszych oczach wyczarować, co tylko chcemy. Kredka lub cień roztarty na dolnej powiece optycznie oko powiększy. Im niżej roztarty produkt, tym oko wydaje się większe - tłumaczy.

Skupcie się również na dokładnie wytuszowanych rzęsach, a radzimy nawet sięgnąć po sztuczne rzęsy, które zapewnią nam efekt kociego spojrzenia. Linię rzęs na górnej powiece możecie pokreślić też czarną kredką, którą należy delikatnie rozetrzeć.

Jędrzej Urbański nie ma wątpliwości, co jest największym błędem przy makijażu optycznie powiększającym oko i jest to nieodpowiedni wybór kosmetyków do makijażu. Chodzi tu o produkt, który nakładamy na linię wodną oka. Kreska powinna być wykonana delikatnym, jasnym odcieniem, ale nie białym.

Moim zdaniem jest to użycie białej kredki na linię wodną, gdyż wygląda to zwyczajnie sztucznie i nieelegancko. Zamiast białej wybierz beżową lub waniliową. Makijaż oka będzie wyglądał bardziej naturalnie, a kreska nie będzie graficzną, białą linią - prestrzega.

Wspominaliśmy już, że żeby wykonać taki make-up, wato wybrać matowe cienie do powiek w neutralnych, nude odcieniach. Ich największą zaletą jest to, że łatwo je wyblendować i pasują na każdą okazję, ale też możecie "dobudować je" w dowolnym momencie.

Warto też trzymać się kilku innych zasad - zacznijcie makijaż właśnie od oczu, by cienie nie osypywały się na twarz. Kredki do oczu powinny być wodoodporne, by zostały na miejscu przez cały dzień, podobnie jak tusz, który dobrze jeśli miałby dodatkowo właściwości wydłużające i pogrubiające. Jeśli chodzi o sztuczne rzęsy, to wybierzcie takie, których długość zmienia się ku zewnętrznego kącika - z pomocą makijażu i takich produktów stworzycie idealny i trwały look.