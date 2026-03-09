Uczestnik programu i jego taneczna partnerka wykonali pełne pasji i emocji tango, rozpalając parkiet do czerwoności. Choć internauci nie mogą wyjść z zachwytu nad talentem i umiejętnościami aktora, jurorzy ocenili ich występ zaledwie na 30 punktów. W sieci rozpętała się burza.

Ogniste tango Sebastiana Fabijańskiego w "Tańcu z Gwiazdami"

Za nami drugi odcinek osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami", w którym ponownie mogliśmy obserwować zmagania uczestników show w walce o Kryształową Kulę. W premierowym odcinku programu sporym zaskoczeniem okazał się występ Sebastiana Fabijańskiego w "Tańcu z Gwiazdami", który swoim debiutem pokazał, że na parkiecie czuje się jak ryba w wodzie. Wczoraj aktor tylko potwierdził tę opinię, prezentując się z dużą swobodą i pewnością siebie.

Niestety jurorzy nie podzielili zachwytu widzów i ocenili tango Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś zaledwie na 30 punktów, co spotkało się z niezadowoleniem i krytyką w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że za tak dobry występ aktor otrzymał tak niską punktację. W sieci natychmiast pojawiła się lawina komentarzy.

Fani grzmią po punktacji Fabijańskiego w "Tańcu z Gwiazdami"

Na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" na Instagramie jak zwykle pojawiły się nagrania fragmentów występów uczestników show. Fani błyskawicznie ruszyli z komentarzami, a największym zainteresowaniem cieszył się taniec Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś. Ich występ zachwycił internautów, którzy nie szczędzili im ciepłych słów. Widzowie nie kryli zaskoczenia niską punktacją jurorów.

Za mało punktów! Ile emocji i pasji! To, że historia jest agresywna nie znaczy, że ktoś taki jest! Głos oddany! Takich emocji chcemy w tańcu!

Pisali wprost:

Zdecydowanie zaniżona ocena, rewelacyjnie zatańczone, emocje i ogień, fantastyczny taniec i nie tylko... Dla mnie numer 1, powinni wygrać

Jury chyba oglądali inny taniec. Dla mnie to był występ wieczoru-technicznie i emocjonalnie najwyższa półka czytamy.

Pojawił się również komentarz samego Sebastiana, który był zaskoczony tak pozytywnym odbiorem i wyraził nadzieję, że w kolejnym odcinku oceny jurorów będą korzystniejsze.

Dziękuję za wasze wszystkie komentarze! Co do ocen jury… cóż zrobimy wszystko, żeby w następnym odcinku były lepsze. Trzymajcie kciuki napisał.

Jak podobało Wam się tango w wykonaniu pary numer jeden?

Sebastian Fabijański zaskoczył widzów w "Tańcu z Gwiazdami" fot. Wojciech Olkusnik/East News

Sebastian Fabijański zaskoczył widzów w "Tańcu z Gwiazdami" fot. Adam Jankowski/REPORTER