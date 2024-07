Udział w "Hotelu Paradise" dla wielu uczestników był nie tylko wspaniałą przygodą życia, ale okazał się też trampoliną do sławy. Doskonale wiedzą o tym także uczestnicy najnowszej, 6. edycji miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki, którzy już teraz świetnie odnajdują się w roli instagramowych influencerów. My patrzymy jednak na dawne zdjęcia Grzegorza, który w rajskim hotelu zasłynął nie tylko z niewybrednych żartów, ale też zamiłowania do siłowni. Na fotografiach sprzed lat aż trudno go rozpoznać!

"Hotel Paradise 6": Grzesiek bez tatuaży, zarostu i muskulatury. Na dawnym zdjęciach jest nie do poznania

Im bliżej finału "Hotelu Paradise", tym walka jest coraz bardziej zacięta. Co więcej, uczestnicy rywalizują ze sobą nie tylko w programie, ale też biorą udział w nieoficjalnym "wyścigu szczurów" na najpopularniejszego influencera robiąc wszystko, by zyskać jak największą liczbę instagramowych fanów. I podczas gdy Szahira z "Hotelu Paradise" chwali się odchudzoną sylwetką, Hania podbija TikToka, a Monika powoli wyrasta na guru w kwestii koreańskiej pielęgnacji, Grzegorz zagorzale zachęca swoich obserwatorów do aktywności fizycznej.

Na instagramowym koncie byłego programowego partnera Magdy zobaczymy jednak nie tylko żywieniowe porady, czy plany treningowe. Ostatnio Grzesiek z "Hotelu Paradise" znacznie schudł i jeszcze bardziej wyrzeźbił swoją imponującą muskulaturę. Co więcej, zapuścił brodę, a na jego ciele pojawił się nowy tatuaż. Nic więc dziwnego, że fani zaczęli zastanawiać się, jak Grzegorz wyglądał bez zarostu i wyraźnie zarysowanych mięśni.

Postanowiliśmy więc zrobić małe "śledztwo" i poszukać zdjęć Grzegorza z "Hotelu Paradise" sprzed lat. Jak się okazuje, na fotografiach przed swoją przygodą z siłownią i pracą jako trener personalny uczestnik rajskiego hotelu jest nie do poznania!

- Na pewno wielu z Was pamięta swoje słodkie początki z rozpoczęciem przygody na siłowni. Pamietam to, jakby to było wczoraj - czytamy na Instagramie Grzegorza z "Hotelu Paradise". - Ahhh to były czasy ... kiedy wstałem spojrzałem w lustro i powiedziałem "CZAS TO ZMIENIĆ !" . Dziś w końcu pomimo wielkiego trudu, kupy czasu i starań widzę siebie jakiego chciałem widzieć gdy zerkam w lustro. Na pewno mogę stwierdzić że było warto .Nie bójcie się iść do przodu, czas i tak minie a konsekwencja i wytrwałość zaprowadzi Was na szczyty - dodaje Grzesiek.

Trzeba przyznać, że ciężka praca, diametralna zmiana sposobu odżywiania, regularne treningi i samozaparcie naprawdę się opłaciły! Dziś Grzegorz może pochwalić się naprawdę imponującą sylwetką, którą dumnie prezentuje nie tylko na Instagramie. Przypominamy, że Grzegorz z "Hotelu Paradise" wystąpił też w "Magii Nagości", gdzie szukał miłości prezentując swoje wdzięki.

Czy w rajskim hotelu Grzegorzowi uda się odnaleźć bratnią duszę? Niektórzy fani produkcji są przekonani, że Grzegorz i Magda z "Hotelu Paradise" są parą po programie, o czym mają świadczyć ich wymowne instagramowe wynurzenia. Jaka jest prawda? Tego dowiemy się już niebawem.

