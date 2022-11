Kornelia Głaszcz zyskała popularność dzięki udziałowi w 3. edycji "Hotelu Paradise" i choć nie znalazła w programie miłości, to udział w show sprawił, że zaledwie w kilka miesięcy wyrosła na wpływową influencerkę, która chętnie dzieli się w sieci swoją codziennością. Jak wyznała na InstaStories atrakcyjna blondynka, właśnie spełniła swoje największe marzenie i poddała się operacji plastycznej nosa,

- Jak to mówią, piękno boli i trzeba troszkę pocierpieć, żeby pięknie wyglądać, jak ja teraz - chwali się na InstaStories Kornelia z "Hotelu Paradise".

Zobaczcie, jak teraz wygląda. Ale zmiana!

Kornelia z "Hotelu Paradise" pochwaliła się efektami plastyki nosa

Dla wielu uczestników udział w "Hotelu Paradise" jest prawdziwą trampoliną do sławy. Co więcej, ogromną popularnością cieszą się nie tylko zwycięzcy kolejnych edycji, czy pary, którym udało się przetrwać także po zakończeniu programu. Większość atrakcyjnych marzących o sławie, miłości i wielkich pieniądzach singli po powrocie do Polski z powodzeniem odnajduje się w roli instagramowych influencerów.

Podczas gdy Luiza z "Hotelu Paradise 3" jest uznawana przez internautów za ikonę stylu, jej koleżanka z tej samej edycji realizuje się jako urodowe guru. Makijażystka gwiazd na swoim Instagramie dzieli się jednak nie tylko kosmetycznymi odkryciami, pielęgnacyjnymi trikami, czy makijażowymi lub włosowymi inspiracjami, ale też ukazuje swoją codzienność. A tu dzieje się naprawdę wiele. Jak się okazuje, była uczestniczka "Hotelu Paradise" właśnie udała się do Albanii, gdzie poddała się operacji zmniejszenia i wysmuklenia nosa.

- Cały czas jestem troszkę osłabiona - mówi na InstaStories Kornelia z "Hotelu Paradise". - Mam tak zapchany nos, mam te setony w nosie, które jutro będę miała ściągnięte, więc nie mogę się doczekać. Wykrakałam, bo myślałam, że nie mam żadnych siniaków, a jednak wyszło. No ale, jak to mówią, piękno boli i trzeba troszkę pocierpieć, żeby pięknie wyglądać, jak ja teraz - dodaje, publikując nagranie z przyszpitalnego hotelu.

Instagram @kornelia.glaszcz

Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Dominika już tak nie wygląda! Fani są jednogłośni: "Zmiana na plus"

Choć Kornelia jest jeszcze w pooperacyjnym opatrunku już teraz wyznaje, że pomimo bólu, czuje się jak milion dolarów.

- Ja się cieszę, że już nie ma tego garba. Jestem dopiero co po zabiegu i nos będzie się jeszcze kształtował przez rok, więc będę wam dawać znać na bieżąco co i jak - zapowiada Kornelia. - Rozmawiałam z jedną dziewczyną z Albanii na sali, też po opce i mówiła mi, że widziała nosy od różnych chirurgów, dlatego też zdecydowała się na tego co ja, bo efekt końcowy od niego jest podobno najlepszy, więc myślę, że mogę być spokojna.

Kornelia postanowiła także pochwalić się efektem sprzed i po operacji nosa.

- Operację wykonałam w Albanii - zdradziła Kornelia z "Hotelu Paradise". - Jak patrzę na te zdjęcia ze stołu, jestem bardzo szczęśliwa. Nieskromnie powiem, że ze zrobionym noskiem wyglądam jak laleczka.

Instagram @kornelia.glaszcz

Zobacz także: "Hotel Paradise 6": Tak wyglądał kiedyś Grzesiek. Bez zarostu, tatuaży i muskulatury jest nie do poznania

Tuż po ogłoszeniu swojej decyzji była uczestniczka miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki została zasypana przez fanów pytaniami na temat samopoczucia

- Nie jest łatwo, ale za każdym razem, jak jest mi ciężko, odpalam zdjęcie ze stołu i nie mogę się doczekać, aż zobaczę nosek. Wczoraj pękała mi głowa, za szybko się chyba napiłam, bo wymiotowałam. Dziś już zostało uczucie zatkanego nosa, dla mnie jest to ultra nieprzyjemne. Mam wrażenie, jakbym od miesiąca nie mogła wysmarkać nosa. Dziś strasznie opuchłam na oczach - wyznaje Kornelia z "Hotelu Paradise".

Kornelia zdradziła również, dlaczego zdecydowała się na operację plastyczną w Albanii, a nie w Polsce.

- Bardzo jestem panikarą. Zaczęłam czytać w internecie o narkozie stanowczo za dużo. Ale operacja nosa to marzenie, które chodziło za mną pół życia. Przyznam wam szczerze, że zafirmowałam sobie to, codziennie to sobie powtarzałam, że będzie dobrze i to nie będzie tylko dla mnie zmiana wizualna, ale początek zmiany myślenia, bo nie ukrywa, że ostatnio miałam gorszy czas. Także wracam z nowym noskiem do Polski, zbieram się za siebie i zmieniam nastawienie na pozytywne.

Instagram @kornelia.glaszcz

Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi będzie mieć trzecie dziecko?! "Teraz albo nigdy!"

Co więcej, decydującym czynnikiem był również aspekt finansowy.

- Z 14 tys. za nos nagle zrobiło się 30 tys. złotych. Wiele kobiet jeździ na poprawkę za granicę po polskich chirurgach. Zagranicą jest nowsza metoda operacji nosa (opiłowanie piezo a nie łamanie kości, tak wiem, brzmi brutalnie). Trafiłam do doktora z polecenia i zakochałam się w jego pracach. Wiedziałam, że jego styl jest w 100 procentach tym, o czym marzę - wyznała. - Co do kosztów, o jakieś 60 procent mniej niż w Polsce - dodała.

Dlaczego Kornelia z "Hotelu Paradise" zdecydowała się na operację plastyczną nosa?

Jak podkreśla Kornelia z "Hotelu Paradise", wiele osób wciąż zasypuje ją pytaniami i powody jej decyzji.

- Dostałam trochę pytań "po co zrobiłaś ten nos, przecież dobrze wyglądałaś?", niektóre wiadomości były nawet niemiłe, jak to w sieci bywa - mówi na InstaStories.

Jak się okazuje, jej wybór nie był dokonany pod wpływem emocji. Jak podkreśla Kornelia z "Hotelu Paradise", o operacji nosa marzyła już od ponad dekady!

- Ja jestem zdania, że jeżeli mamy jakiś kompleks, coś nam się w sobie nie podoba i chcielibyśmy coś w sobie zmienić, ale zrobić tylko i wyłącznie dla siebie, a nie dla innych. Jak mamy coś zmienić, róbmy to tylko dla siebie. Dla mnie nos był kompleksem bardzo, bardzo długo. Ja o operacji marzę od ponad dziesięciu lat. W momencie, kiedy jestem sobie w stanie sobie pozwolić na to finansowo, wyjazdowo, robię to, ponieważ to było zawsze moje marzenie.

Kornelii życzymy dużo zdrowia i już nie możemy doczekać się efektów jej metamorfozy!

Zobacz także: "Hotel Paradise": Eliza pokazała zdjęcie z Paryża, a internautka pisze o ciąży. Jest odpowiedź!

Instagram @kornelia.glaszcz

Instagram @kornelia.glaszcz