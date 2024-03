Właśnie ruszyła 8. edycja "Hotelu Paradise". Widzowie poznali bliżej pierwszych uczestników randkowego show. Wśród nich jest Martyna Reszko, która w ostatnich latach przeszła sporą metamorfozę. Jak wyglądała jeszcze kilka lat temu? Zobaczcie jej stare zdjęcia.

Poznaliśmy już wszystkich uczestników "Hotelu Paradise 8". W nowym sezonie miały miejsce także niemałe zmiany. Okazało się, że nie ma już powrotów, a każdy z uczestników będzie miał tylko jedną szansę na pobyt w rajskim hotelu. Tym samym "rajskie rozdania" będą jeszcze bardziej stresujące.

Nowi uczestnicy wywołali już pierwsze emocje wśród fanów "Hotelu Paradise". Jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek okazała się być Martyna Reszka. Uczestniczka wyróżnia się długimi blond włosami, które sięgają jej prawie za tyłek oraz pełnymi ustami i mocno zaakcentowanymi brwiami.

Martyna Reszka z "Hotelu Paradise" ma 24 lata i pracuje jako managerka restauracji.

Nie ukrywa, że jest bardzo spontaniczna i potrafi pokazać różki, chociaż ma wygląd spokojnej dziewczyny.