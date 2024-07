Udział w "Hotelu Paradise" dla wielu uczestników był nie tylko wspaniałą przygodą życia, ale okazał się też trampoliną do sławy. Doskonale wiedzą o tym także uczestnicy najnowszej, 6. edycji programu. Co więcej, nawet ci, którzy pożegnali się już z show, wciąż budzą w widzach Telewizyjnej Siódemki wiele emocji. Niewątpliwie należy do niech Piotr. Podczas najnowszego instagramowego "Q&A" chłopak został zasypany masą pytań od fanów. Wśród nich nie zabrakło także próśb o opublikowanie zdjęć uczestnika sprzed lat. Zobaczcie, jak Piotr z "Hotelu Paradise" wyglądał bez długich włosów i zarostu. Aż trudno go rozpoznać.

"Hotel Paradise 6": Piotr pokazał zdjęcie bez długich włosów i zarostu

Po eliminacji Szahiry z "Hotelu Paradise", Piotr nie mógł pogodzić się z decyzją pozostałych uczestników. Przypominamy, że programowa partnerka chłopaka odpadła z programu tuż przed Rajskim Rozdaniem w wyniku głosowania pozostałych graczy. Żal i tęsknota za dziewczyną sprawiły, że Piotr postanowił odejść z "Hotelu Paradise" na własnych zasadach, podchodząc podczas ceremonii eliminacyjnej do Hani.

Widzowie "Hotelu Paradise" zachwycili się postawą Piotra, a jego postawa przysporzyła przystojniakowi rzeszę wiernych fanów, którzy z zapartym tchem śledzą jego poczynania w mediach społecznościowych. I podczas gdy większość fanek jest pod wrażeniem aparycji celebryty, niektórzy wciąż zastanawiają się, jak Piotr z "Hotelu Paraside" wyglądał bez zarostu i długich włosów.

- Wrzucisz fotę w krótkich włosach i/lub bez zarostu? - dopytywali Piotra Internauci.

Reakcja Piotra była natychmiastowa:

Trzeba przyznać, że bez bujnych, okalający ramiona, kruczoczarnych loków, wąsów i charakterystycznej, imponującej brody Piotr z 6. edycji "Hotelu Paradise" jest wręcz nie do poznania. A wam w której wersji się bardziej podoba?

Choć Piotrowi nie udało się odnaleźć miłości w "Hotelu Paradise", to jak sam przyznaje wyszedł z rajskiego hotelu bogatszy o nowe doświadczenia i wierne przyjaźnie. Warto też dodać, że prowadząca show, Klaudia El Dursi, już przyzwyczaiła widzów do tego, że rajski hotel bywa naprawdę nieprzewidywalny. Myślicie, że Piotr dostanie kolejną szansę od raju i wróci do "Hotelu Paradise"?

