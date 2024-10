Udział w programie "Hotel Paradise" to nie tylko szansa na znalezienie wymarzonej miłości, ale także na zdobycie popularności i sympatii fanów. Wielu uczestników randkowego show stacji TVN7 po zakończonej przygodzie w programie zaczęło prężnie działać w mediach społecznościowych i do dziś cieszy się sławą. Jedną z takich uczestniczek jest Magda Jankowska, która wystąpiła w 2. edycji programu. Co słychać u niej dziś? Sporo się u niej zmieniło! Na nowych zdjęciach jej nie poznacie.

Reklama

"Hotel Paradise": Niesamowita metamorfoza Magdy z 2. edycji

Program "Hotel Paradise" już od ponad 4 lat gości na antenie TVN7 i wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Nic więc dziwnego, że producenci show planują realizację kolejnej, już 10. edycji "Hotelu Paradise". Zdjęcia do nowej odsłony programu mają ruszyć w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Dzięki randkowemu show poznaliśmy wielu barwnych uczestników, a w pamięci widzów w szczególności utkwili bohaterowie pierwszych odsłon programu. W tym gronie są między innymi Marietta Witkowska z 1. edycji "Hotelu Paradise" czy Basia Pędlowska z 3. odsłony show. Fani doskonale też pamiętają Magdę Jankowską z 2. edycji programu, która dała się poznać jako bardzo charyzmatyczna, szczera i pewna siebie kobieta. Choć od jej występu w "Hotelu Paradise" minęły już ponad 4 lata, to jednak Magda wciąż cieszy się ogromną popularnością w sieci. Tylko na Instagramie obserwuje ją ponad 366 tys. internautów.

Magda chętnie relacjonuje fanom swoją codzienność, dzięki czemu wiadomo, że po programie przeszła ogromną metamorfozę. Uczestniczka 2. edycji "Hotelu Paradise" sporo schudła i zmieniła kolor oraz długość włosów. Ostatnio była wierna krótkim, czarnym włosom, jednak teraz wszystko wskazuje na to, że znów zamarzyła o tym, aby wrócić do blondu. Kilka tygodni temu Magda pochwaliła się, że znów mocno rozjaśniła włosy. Fani są zachwyceni jej metamorfozą.

Omg! Petarda. Kocham Cię w czarnych, ale w tych jesteś taka promienna. Pięknie

Mega zmiana, super kolor

O wiele lepiej w tym

Jaki sztos

Ten karmel robi wrażenie, wyglądasz mega dobrze - piszą zachwyceni fani

A Wy, poznalibyście Magdę z 2. edycji "Hotelu Paradise"? Podoba Wam się jej metamorfoza, jaką przeszła po programie?

Reklama

Zobacz także: Co słychać u Kori z "Hotelu Paradise"? Przeszła oszałamiającą metamorfozę i zdradza, czy jej serce jest zajęte

Instagram/madziiex