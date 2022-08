Kilka dni temu przedstawiono kilku pierwszych uczestników drugiej edycji " Hotelu Paradise ". Wśród nich znalazł się Łukasz Karpiński. Przystojny ełczanin jest już znany internautom z innego programu. W 2018 roku pojawił się w programie "Take me out - Umów się ze mną" i nie pokazał się z najlepszej strony. Jego występ cechowała arogancja i niegrzeczne zachowanie wobec uczestniczek. Czy ogromna pewność siebie pomoże mu w dojściu do finału w "Hotelu Paradise", gdzie wszystkie chwyty są dozwolone? Zobacz także: Nowi uczestnicy "Hotelu Paradise" 2! Kim są nowe gwiazdy hitowego reality show TVN? Łukasz Kapiński z "Hotelu Paradise 2" wystąpił w programie Polsatu Łukasz Karpiński z "Hotelu Paradise 2" wystąpił w piątym odcinku "Take me out - umów się ze mną". Początkowo zrobił wrażenie na kandydatkach, jednak jego nadmierna pewność siebie i aroganckie żarty odrzuciły kilka z nich. Jedna z uczestniczek nie była zainteresowana względami uczestnika tłumacząc, że "da szansę młodszym koleżankom", na co Łukasz odpowiedział "to nie dom starców". Myślicie, że mocny i kontrowersyjny charakter uczestnika będzie jego atutem na rajskiej wyspie "Hotelu Paradise"? W końcu tam wszystkie chwyty w drodze do zwycięstwa są dozwolone! Uczestnicy mogą znaleść tam miłość, ale mogą również udawać, aby w wielkim finale zgarnąć całą nagrodę finansową! Zapowiada się mocna obsada, która nie cofnie się przed niczym! Zobacz także: Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" imprezowała z przystojniakami z "Hotelu Paradise". Wojtek nie był zazdrosny?! Łukasz Karpiński z "Hotelu Paradise" w 2018 roku wziął udział w programie "Take me out - Umów się ze mną"...