"Hotel Paradise 6": Hania zaliczyła wpadkę przed finałem?! Pokazała namiętne zdjęcie z chłopakiem?! 

Do tej pory Hania była łączona z Mikołajem, z którym w "Hotelu Paradise" tworzyła bujną relację. Teraz jednak fani nie mają wątpliwości, co do tego, że uczestniczka związała się z celebrytą, znanym z innego telewizyjnego show. Wszystko przez jedno zdjęcie, jakie pojawiło się w sieci.

"Hotel Paradise 6": Hania na zdjęciu z uczestnikiem "Warsaw Shore"

Finał "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Uczestnicy wciąż jednak nie mogą być pewni swoich relacji. Ostatnio do "Hotelu Paradise 6" dołączył nowy uczestnik, Grzegorz Kasprzyk. Dzięki otrzymanemu immunitetowi odbił Dawidowi Klaudię, tym samym kończąc jego udział w show. Okazuje się, że sporo dzieje się nie tylko w odcinkach ale również w prywatnym życiu uczestników, które jeszcze do emisji finału show, powinni utrzymywać w tajemnicy. Wygląda na to, że nie udało się to Hani, która... jak sugeruje zdjęcie opublikowane w sieci przez uczestnika "Warsaw Shore", jest w związku!

W miniony weekend uczestnicy "Hotelu Paradise" wspólnie bawili się parku wodnym, zlokalizowanym pod Warszawą. Pośród nich znaleźli się Grzegorz oraz Hania ale również inni influencerzy znani z randkowych programów, m. in. Michał Sarnowski - uczestnik "Warsaw Shore", znany publiczności jako "Sarna". To on opublikował zdjęcie z Hanią z "Hotelu Paradise", na którym namiętnie ją całuje.

Instagram @sarna_mtv

Uczestnik "Warsaw Shore" opublikował zdjęcie, z wymownymi emotikonami. Fotografia jednak w ekspresowym tempie zniknęła z InstaStories Sarny. Mimo to dała do myślenia fonom obu formatów. O ile Michał Sarnowski pozostawał singlem, tak w przypadku Hani sytuacja nie była tak oczywista. Początkowo widzowie byli oburzeni zachowaniem Hani względem Mikołaja w programie "Hotel Paradise". Ta dała się poznać jako jedna z najbardziej krzykliwych uczestniczek show. Pomimo tego, że para na antenie zakończyła swoją relację, internauci i tak podejrzewali, że po programie coś ponownie między nimi zaiskrzyło. Jednak zdjęcie, jakie opublikował Sarna z MTV rozwiało ich wszelkie wątpliwości. Oliwy do ognia oddał także Grzegorz z "Hotelu Paradise".

Instagram @grzes.hotelparadise6

To właśnie u Grzegorza pojawiła się obszerna relacja z tego dnia. Na jego Instagramie wylądowało zdjęcie w towarzystwie Hani oraz Sarny. Do myślenia daje jednak opis, jaki znajduje się pod postem:

- Dziś totalny day off. Pozdrawiamy z odwyku od toksycznych ludzi! - napisał.

Uczestnik show zablokował także możliwość komentowania wpisu. Czy jego słowa dotyczą osób z rajskiego hotelu? Czy brak jego ukochanej na zdjęciach, oznacza, że to koniec związku Grzegorza i Magdy z "Hotelu Paradise"?

Instagram @grzes.hotelparadise6

Instagram @grzes.hotelparadise6