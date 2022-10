"Hotel Paradise 6": Szahira znowu schudła: "Prawie płakałam na siłowni ze szczęścia"

Ola z "Hotel Paradise" podczas relacji na InstaStories zdradziła, że zdecydowała się na zabieg, który zmienił wygląd jej twarzy. Była już uczestniczka trzeciej edycji hitu TVN7 opowiedziała, co zrobiła w salonie kosmetycznym i pokazała swoje zdjęcia "przed" i "po". Ola nie ukrywa, że jest zachwycona efektami swojej "metamorfozy". Musicie zobaczyć, jak teraz się prezentuje! Ola zdradziła, jaki zabieg sobie zafundowała Ola to zdecydowanie jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek "Hotelu Paradise". Ola mocno podpadła widzom i swoim kolegom z programu, kiedy zaczęła ukrywać, że zna Michała, który w pewnym momencie pojawił się w "Hotelu Paradise". Kiedy uczestnicy musieli zdecydować, kogo wyrzucają z programu, prawie jednogłośnie wybrali właśnie Olę. Co ciekawe, po kilku tygodniach Ola wróciła do programu i znów mocno namieszała rozbijając jedną z najmocniejszych par i eliminując Bibi z hitu TVN7. Niektórzy z Was się doczekali. Wchodzę ja ! Wasz czarny charakter Hotelu Paradise😈 Wydaje mi się ze i tym razem Was nie rozczarowałam😝- napisała wówczas na Instagramie. Niestety, plan Oli, żeby dojść do finału nie wypalił i jak już wiemy podczas ostatniego "Rajskiego Rozdania" musiała pożegnać się z programem. Teraz fani "Hotelu Paradise" mogą obserwować dalsze poczynania Oli za pośrednictwem Instagrama, gdzie chętnie publikuje swoje zdjęcia i nagrania. Co ciekawe, ostatnio internauci zauważyli zmiany w wyglądzie Oli i zapytali ją wprost, czy coś sobie poprawiła! Troszkę inaczej wyglądasz. Robiłaś coś z buzią? - zapytał jeden z internautów. Bardzo jest mi miło, że ktoś zauważył. Tak robiłam i juz wam opowiadam co- mówiła Ola. Wczoraj miałam robioną brodę kwasem, policzki i jescze...