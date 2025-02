Czwarta edycja "Famy" to zdecydowanie jeden z największych hitów Polsatu. Program przyciąga widzów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy uczestników. Wśród osób, które walczą o wygraną w reality show jest Wioletta Radzanowska. Wiola momentalnie zdobyła sympatię fanów "Farmy", a w programie dała się poznać jako przebojowa i zaradna blondynka z burzą loków. A jak wygląda w wyprostowanych włosach? Na zdjęciach i nagraniach z przeszłości jest nie do poznania.

Reklama

Wiola z "Farmy" zaskoczyła swoim wyglądem

Wiola jest na "Farmie" od samego początku. Jeszcze przed starem programu fani byli zachwyceni, że popularna influencerka pojawi się w "Famie". Wiola zdobyła ogromną sympatię nie tylko wśród widzów, ale również wśród pozostałych uczestników. Wydaje się, że jedynie z Danką nie może dojść do porozumienia i często dochodzi między nimi do ostrych spięć. Całkiem niedawno Wiola i Danka awanturowały się na "Farmie", co wywołało ogromne emocje wśród fanów show.

Wiola wzbudza sporo emocji wśród mężczyzn, którzy zachwycają się jej wyglądem. Uczestniczka "Farmy" może pochwalić się świetną, wysportowaną figurą, a fryzura z burzą loków dodaje jej charakteru. Okazuje się jednak, że Wiola jeszcze kilka lat temu wyglądała zupełnie inaczej. Na kadrach z przeszłości trudno ją rozpoznać. Tylko spójrzcie, jak się prezentowała bez burzy loków.

Instagram @wiola_radzanowska

Wielka metamorfoza Wioli z "Farmy"

Proste włosy to jeszcze nic. Wiola z czwartej edycji "Farmy" wiosną 2023 roku opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia, na których pokazała, jak bardzo się zmieniła. Uczestniczka hitowego programu Polsatu przeszła totalną metamorfozę. Na kadrach, które trafiły do sieci, doskonale widać efekty ostrych treningów, ale my patrzymy również na kolor jej włosów - wiedzieliście, że kiedyś nie była blondynką? Internauci zgodnie ocenili, że każdej wersji Wiola wygląda świetnie. Jedna z internautek pod zdjęciem Wioli w ciemnych włosach porównała ją nawet do Miley Cyrus.

Na zdjęciu po lewej myślałam, że to Miley Cyrus. Piękna przemiana

Kim jest Wiola z "Farmy"?

Wioletta Radzanowska ma 35 lat. Jest trenerką personalną i stylistką rzęs. Na swoim koncie ma również udział w zawodach bikini fitness.

Wiola to sportowa dziewczyna. Uwielbia góry i morsowanie. Jest również trenerką personalną oraz startowała w zawodach bikini fitness. Zwraca na siebie uwagę urodą i charyzmą. Jest nieprzeciętna i wie, że to jej mocna strona czytamy w opisie opublikowanym przez produkcję ''Farmy''.

Wiola od lat prowadzi własny profil na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 100 tysięcy internautów. W programie "Farma" Wiola udowodniła, że żadnej pracy się nie boi i stanowczo idzie po swoje. Czy zobaczymy ją w wielkim finale programu? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków programu.

Przypominamy, że wielki finał "Farmy" jest zaplanowany na 28 lutego. Wtedy też widzowie poprzez głosowanie sms wskażą zwycięzcę czwartej edycji programu.

Instagram @farmapolsat

Zobacz także: