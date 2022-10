"Hotel Paradise" 5: Eliza ogłasza radosną nowinę. "Jestem taka szczęśliwa"

Koniec 2021 roku zbliża się już wielkimi krokami, dlatego Inga z "Hotelu Paradise" postanowiła zrobić ostatnie Q&A przed Sylwestrem. Uczestniczka czwartej edycji randkowego show otrzymała wiele pytań o jej życie osobiste. Oczywiście mnóstwo internautów chciało się dowiedzieć, czy dziewczyna obecnie ma partnera. Przed Nowym Rokiem fani poznali jej sekrety. Odpowiadając na pytania internautów, Inga z "Hotelu Paradise" opowiedziała o swoim życiu uczuciowym. Zdradziła również, jakie ma wymagania wobec partnera. Co ujawniła uczestniczka randkowego programu TVN7? "Hotel Paradise 4": Relacja Ingi i Janka przeszła ciężki okres Tuż przed finałem czwartej edycji "Hotelu Paradise" Inga i Janek pożegnali się z programem. Po emisji ostatniego odcinka widzowie miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki, prowadzonego przez Klaudię El Dursi, zastanawiali się, czy uczestnicy nadal są parą po powrocie z Zanzibaru. Spekulacje szybko uciął Janek, który potwierdził, że jego relacja z Ingą nie przetrwała . Nie ukrywał również, że pod koniec między nimi pojawiały się wyraźne zgrzyty. Relacja Ingi i Janka stała się napięta między innymi przez to, co działo się na ostatniej Pandorze. W rozmowie z naszą reporterką uczestnik przyznał też, że po tym, jak para odpadła, nie było im łatwo. Na jego partnerkę spadła duża fala hejtu za to, że przyłożyła rękę do wyeliminowania z show Mateusza i Vanessy, która była jedną z jej lepszych przyjaciółek. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Nana pierwszy raz szczerze o przegranej. Ma żal do znajomych z programu? Janek potwierdził, że "nie było żadnej relacji po "Hotelu". Gdy napięcie po finale opadło, parze udało się jednak nawiązać koleżeńską relację. Od tego momentu internauci zastanawiali się,...