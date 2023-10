Roch z "Hotelu Paradise" przeszedł ogromną metamorfozę. W randkowym show pokazał się z burzą loków na głowie, ale okazuje się, że w przeszłości nosił zdecydowanie grzeczniejszą, klasyczną fryzurę. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników najnowszej edycji hotu Telewizyjnej Siódemki pokazał, jak wyglądał w przeszłości.

Reklama

Roch z "Hotelu Paradise" pochwalił się swoją metamorfozą

Wielki finał siódmej edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Poprzedni sezon programu wygrali Julia i Grzesiek, ale już niedługo poznamy kolejną zwycięską parę. Najnowsza odsłona randkowego show przynosi widzom naprawdę sporą dawkę emocji, a zdaniem fanów największe kontrowersje wywołuje Roch. Internauci ostro krytykowali jego zachowanie i zarzucali mu, że jest bezlitosny dla Łucji. Czy to właśnie on znajdzie się w finale programu? Odpowiedź na to pytanie poznamy z kolejnych odcinków "Hotelu Paradise". Teraz jednak możecie zobaczyć, jak Roch wyglądał w przeszłości!

Uczestnik "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories pokazał swoje zdjęcie sprzed lat.

Zobacz także: Klaudia El Dursi imprezuje. Tak gwiazda "Hotelu Paradise" relaksuje się po programie

Instagram @roch.hotelparadise7

Roch zareagował na pytanie internautów do jakiej chodził szkoły. W odpowiedzi opublikował zdjęcie z gimnazjum i jak widać, wtedy nosił bardzo klasyczną fryzurę. Poznajecie go? Musimy przyznać, że kontrowersyjny uczestnik "Hotelu Paradise" przeszedł naprawdę sporą metamorfozę. Waszym zdaniem lepiej mu w krótkich czy w długich włosach?

Zobacz także: Karolina z "Hotel Paradise" pokazała, jak wyglądała przed zabiegami. "Nie czułam się ładna"

Instagram @roch.hotelparadise7

Reklama

Warto przypomnieć, że ostatnio fani sugerowali, że Roch z "Hotelu Paradise" złamał regulamin programu. Internauci odkryli wówczas, że uczestnik randkowego show ma brata, który jest powiązany ze stacją TVN.