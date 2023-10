Krzysiek zasłynął dzięki 7. edycji "Hotelu Paradise", w której zostały już tylko dwa Rajskie Rozdania do wielkiego finału. Od pierwszych odcinków uczestnik tworzy parę z Tori, a widzowie im wiernie kibicują. Internautów jednak interesują nie tylko losy hotelu, a prywatne życie uczestników. Ostatnio Krzysiek na swoim Instagramie został zapytany o to, czy pokaże swoją przemianę sylwetkową. 32-latek postanowił pokazać zdjęcia z przeszłości i opowiedzieć, jak zaczęła się jego przygoda z kulturystyką. Tego chyba nikt się nie spodziewał.

Krzysiek z "Hotel Paradise" pokazał zdjęcia z przeszłości

Do wielkiego finału siódmej edycji "Hotelu Paradise" zostały już tylko dwa rajskie rozdania. Krzysiek odpadł z ręki Jacka, ale udało mu się wrócić do programu, by móc nadal budować relacje z Tori. Uczestnicy show chętnie są w stałym kontakcie z fanami na swoich Instagramach, wielu z nich opowiada nie tylko o losach hotelach, ale również o sferach prywatnych. Krzysiek umożliwił swoim fanom wysyłanie mu anonimowych wiadomości, wiele z nich dotyczyło jego sylwetki. Jeden z internautów postanowił zapytać go o to, czy pokaże swoją przemianę sylwetkową. 32-latka bez skrępowania dodał zdjęcia z przeszłości, na których miał jeszcze długie włosy i znacznie smuklejszą sylwetkę. Opowiedział również, jak zaczęła się jego przygoda z treningami, okazuje się, że to duża zasługa jego taty.

Krzysiek z "Hotelu Paradise" przyznał, że jako dziecko nie był zafascynowany siłownią. Miłość do sportu przyszła zbiegiem czasu i zapoczątkował ją jego ojciec.

Generalnie zaczęło się od ojca, on trenuje. Jak byłem mały, to mnie to odrzucało, bo widziałem ile trudu i wysiłku wkłada w ten sport codziennie. Jednak przyszedł czas, że chciałem coś w sobie zmienić i tak w marcu 2007 roku zacząłem trenować w domu. Miałem skręcone hantle, drążek, ławkę do brzuszków, sam zrobiłem ławkę do wyciskania i tak zacząłem trenowanie. — powiedział Krzysiek.

Uczestnik miłosnego programu przyznał, że pierwsze ćwiczenia wykonywał w domu, dopiero jak nabrał siły, tata zabrał go na siłownie, gdzie zaczął współprace ze znanym kulturystą.

Kombinowałem z dietami internetowymi. Tak przez rok trenowałem w domu, aż zaczęło to być za lekkie i przerzuciłem się na siłownie. To był jak plac zabaw. Ojciec zabrał mnie to znanego kulturysty i miałem pierwszym profesjonalny plan treningowy i dietę. To był start mojej przemiany wizualnej i psychicznej. — dodał.

A wam, jak podoba się metamorfoza Krzysia z "Hotelu Paradise"?

